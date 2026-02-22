  1. Realting.com
Wohnquartier Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya

Netanja, Israel
von
$4,36M
;
20
ID: 33595
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja

Über den Komplex

Dieses außergewöhnliche Anwesen befindet sich in den Lagoon Towers, im renommierten Stadtteil South Beach von Netanya, bietet eine einzigartige Gelegenheit, Luxus am Meer auf seinem Höhepunkt zu erleben. Das geräumige Apartment-Layout, das durch die Fusion von zwei Einheiten erhalten wird, erstreckt sich über 320 m2 und verfügt über eine herrliche Terrasse von 70 m2 mit Panoramablick auf das Meer und die Stadt. Das Hotel liegt im 23. Stock des Nordturms in dieser unvergleichlichen Gegend, bietet einfachen Zugang zum Strand und der Promenade. Schlüsseldaten: - Ein helles und luftiges Wohnzimmer, umgeben von Fenstern mit Blick auf das Meer. - 6 Schlafzimmer, darunter zwei gesicherte Zimmer (mamad), die jeweils mit einer eigenen Klimaanlage ausgestattet sind. - 3 Badezimmer und ein zusätzliches WC für Gäste. - Eine luxuriöse Semel Küche mit einer großen zentralen Insel zu sitzen. - Fujitsu Advanced Air Conditioning System. - Integriertes Audiosystem. - Benutzerdefinierte Möbel. - Ein Stauraum von 20m2 neben der Wohnung. - Vier Parkplätze. Über Lagoon Türme: Die Lagoon Towers im renommierten Stadtteil South Beach von Netanya sind eine gehobene Wohnentwicklung aus zwei ikonischen Türmen, die höchste in der Stadt. Diese im Jahr 2017 abgeschlossenen Türme unterstreichen ein außergewöhnliches Architekturdesign von Yaski-Mor-Sivan Architekten und einen hochwertigen Bau von Tidhar und Electra. Die Bewohner genießen eine privilegierte Lage und eine Reihe von luxuriösen Annehmlichkeiten, darunter eine elegante Lobby, ein Schwimmbad, ein Fitnesscenter, Außenbereiche, einen Kinderspielplatz, einen Club für Bewohner, 24-Stunden-Sicherheitsdienste und Tiefgaragen. Zögern Sie nicht, uns für weitere Informationen zu kontaktieren oder einen Besuch zu vereinbaren.

Standort auf der Karte

Netanja, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
