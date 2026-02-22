Wohnquartier Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Villa in Israel Ashdod
Youd Alef Bezirk
mit Innenarchitekt
460 m2 Wohnfläche +Terrain 700
Schwimmbad 8.40 m x 4.80 m
- Erdgeschoss: Wohnzimmer / Esszimmer / moderne voll ausgestattete Küche / separates WC / Waschküche.
- 1. Ebene: 2 große Schlafzimmer mit einem mit Ankleidezimmer und Bad/Wc
- 2. Ebene : Separates WC / 1 Schlafzimmer mit Dusche und Terrasse
2 Schlafzimmer mit Badezimmer/2 Wohnbereiche (Angebote, Wohnzimmer oder andere)
- 3. Ebene: Zentralzimmer mit WC und kleine Küche mit Blick auf 2 große Terrassen und Dachboden mit Panoramablick auf das Meer ohne Schrauben.
- Klimaanlage in allen Zimmern
- Erdheizung (Gas)
-Alarm +5 Kameras telefonisch steuerbar
-Intelligent schaltet Hauptteile Wifi-Fernbedienung per Tablet oder Telefon.
Alexia, Google oder Amazon
-Untergeschoss mit 3 Zimmer Fenster außerhalb Tür mit kleiner Terrasse Einbauküche + Badezimmer wc (offener Raum). Mama
-Badmöbel Armaturen und Duschen in allen Badezimmern
-Elektrische Kabel Wohnzimmer 6 Meter hoch und in allen Zimmern
-Exotischer Garten mit automatischer Bewässerung.
- Außenbeleuchtung
-Privatparkplatz
-Majestätische Eingangstür
200 Breite x 300 Höhe
-WLAN Verstärker 2 Außenbereiche mit Medien auf Tablet oder Telefon.
- Beleuchtung im ganzen Haus
Standort auf der Karte
Aschdod, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen