Wohnquartier Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer

Aschdod, Israel
von
$3,92M
;
14
ID: 33494
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod

Über den Komplex

Français Français
Villa in Israel Ashdod Youd Alef Bezirk mit Innenarchitekt 460 m2 Wohnfläche +Terrain 700 Schwimmbad 8.40 m x 4.80 m - Erdgeschoss: Wohnzimmer / Esszimmer / moderne voll ausgestattete Küche / separates WC / Waschküche. - 1. Ebene: 2 große Schlafzimmer mit einem mit Ankleidezimmer und Bad/Wc - 2. Ebene : Separates WC / 1 Schlafzimmer mit Dusche und Terrasse 2 Schlafzimmer mit Badezimmer/2 Wohnbereiche (Angebote, Wohnzimmer oder andere) - 3. Ebene: Zentralzimmer mit WC und kleine Küche mit Blick auf 2 große Terrassen und Dachboden mit Panoramablick auf das Meer ohne Schrauben. - Klimaanlage in allen Zimmern - Erdheizung (Gas) -Alarm +5 Kameras telefonisch steuerbar -Intelligent schaltet Hauptteile Wifi-Fernbedienung per Tablet oder Telefon. Alexia, Google oder Amazon -Untergeschoss mit 3 Zimmer Fenster außerhalb Tür mit kleiner Terrasse Einbauküche + Badezimmer wc (offener Raum). Mama -Badmöbel Armaturen und Duschen in allen Badezimmern -Elektrische Kabel Wohnzimmer 6 Meter hoch und in allen Zimmern -Exotischer Garten mit automatischer Bewässerung. - Außenbeleuchtung -Privatparkplatz -Majestätische Eingangstür 200 Breite x 300 Höhe -WLAN Verstärker 2 Außenbereiche mit Medien auf Tablet oder Telefon. - Beleuchtung im ganzen Haus

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnquartier Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Aschdod, Israel
von
$3,92M
