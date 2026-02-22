  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee

Wohnquartier A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee

Tel-Aviv, Israel
von
$1,66M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33483
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Zu verkaufen 3 Zimmer gehoben Straße Rambam mit offenem Blick * 3 Zimmer in einem Neubau * 78m2 * Balkon 6m2 * Parkett, Doppelverglasungsfenster etc... * Mamak * Möglichkeit zum Verkauf mit Geräten ausgestattet

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Coup de fusil
Aschkelon, Israel
von
$595,650
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israel
von
$2,04M
Wohnviertel Ideal comme investissement ou residence principale
Naharija, Israel
von
$312,873
Wohnviertel Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Tel-Aviv, Israel
von
$3,61M
Wohnviertel Appartement immense
Aschkelon, Israel
von
$1,10M
Sie sehen gerade
Wohnquartier A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israel
von
$1,66M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Wohnviertel A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Wohnviertel A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Wohnviertel A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Wohnviertel A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Alle anzeigen Wohnviertel A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Wohnviertel A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Aschdod, Israel
von
$2,539
Selten zu vermieten: hervorragende 5-Zimmer-Wohnung in einer der schönsten Residenzen von Ashdod, nur wenige Schritte vom Strand entfernt. Terrasse mit Meerblick und Zugang zu einem Pool in der Residenz, für eine außergewöhnliche Wohnumgebung. Die Wohnung besteht aus 4 Schlafzimmern, einem …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Hauts plafonds
Wohnviertel Hauts plafonds
Wohnviertel Hauts plafonds
Wohnviertel Hauts plafonds
Wohnviertel Hauts plafonds
Alle anzeigen Wohnviertel Hauts plafonds
Wohnviertel Hauts plafonds
Aschkelon, Israel
von
$1,25M
Villa mit Keller als t2 schöner Garten Dachboden von 50m2 Barne Zwei Minuten vom Stadtausgang
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Vue mer imprenable immeuble avec facilities jaccuzi sauna piscine a 2 pas de la mer
Wohnviertel Vue mer imprenable immeuble avec facilities jaccuzi sauna piscine a 2 pas de la mer
Wohnviertel Vue mer imprenable immeuble avec facilities jaccuzi sauna piscine a 2 pas de la mer
Wohnviertel Vue mer imprenable immeuble avec facilities jaccuzi sauna piscine a 2 pas de la mer
Wohnviertel Vue mer imprenable immeuble avec facilities jaccuzi sauna piscine a 2 pas de la mer
Alle anzeigen Wohnviertel Vue mer imprenable immeuble avec facilities jaccuzi sauna piscine a 2 pas de la mer
Wohnviertel Vue mer imprenable immeuble avec facilities jaccuzi sauna piscine a 2 pas de la mer
Aschkelon, Israel
von
$344,850
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen