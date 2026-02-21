  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul

Wohnquartier Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul

Jerusalem, Israel
von
$3,094
;
7
ID: 33850
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Wohnquartier Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Jerusalem, Israel
von
$3,094
Andere Komplexe
Wohnviertel Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman
Wohnviertel Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman
Wohnviertel Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman
Wohnviertel Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman
Wohnviertel Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman
Wohnviertel Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman
Wohnviertel Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman
Jerusalem, Israel
von
$2,665
In der dynamischen Nachbarschaft von Talpiot, im Herzen des Geschäftszentrums von Jerusalem, entdecken Sie moderne Büros von 180 m2, unterteilt in 7 unabhängige Arbeitsräume und einen großen Tagungsraum. Diese Zimmer befinden sich im 1. Stock mit Aufzug und verfügen über einen eigenen Balkon…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov
Tel-Aviv, Israel
von
$2,12M
Zum Verkauf – Geräumige 3-Zimmer-Wohnung Bograshov Das Hotel liegt in einer der gefragtesten Gegenden von Tel Aviv, in der Nähe des Strandes, Cafés, Restaurants, Geschäfte und Transport. Das Stadtteil Bograshov bietet eine pulsierende und zentrale Wohnumgebung, während die Wohnung und angene…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Appartement immense
Wohnviertel Appartement immense
Wohnviertel Appartement immense
Wohnviertel Appartement immense
Wohnviertel Appartement immense
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement immense
Wohnviertel Appartement immense
Aschkelon, Israel
von
$1,10M
Zu verkaufen – Außergewöhnliche Wohnung in City, Ashdod?????? Entdecken Sie diese einzigartigen 5 Zimmer von 183 m2, auf den 2 Etagen, mit seltenen Volumen und absolutem Komfort. ✨ Highlights der Wohnung: • Großzügige Fläche von 183 m2 auf zwei Ebenen • Offene und angenehme Aussicht • Zwei…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
