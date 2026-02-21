  1. Realting.com
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier baka maison arabe

Wohnquartier baka maison arabe

Jerusalem, Israel
von
$3,70M
;
2
ID: 33843
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Wohnviertel Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Tel-Aviv, Israel
von
$3,61M
Wohnviertel Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Bat Yam, Israel
von
$783,750
Wohnviertel Cottage de 5 pieces haut de gamme
Chadera, Israel
von
$4,076
Wohnviertel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Tel-Aviv, Israel
von
$1,07M
Wohnviertel Superbe 4 pieces renove architecturellement a deux pas du parc dans un immeuble avec parking
Tel-Aviv, Israel
von
$2,04M
Wohnquartier baka maison arabe
Jerusalem, Israel
von
$3,70M
Wohnviertel Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Tel-Aviv, Israel
von
$3,61M
Einzigartige Duplex 5 Zimmer im Herzen von Tel Aviv – Bograshov In der Nähe des Strandes und der lebhaften Straßen des Stadtteils Bograshov bietet dieses Duplex eine ideale Wohnumgebung zwischen urbaner Dynamik und Gelassenheit. 5 Stück 4 Zimmer 2 Badezimmer 3 Toiletten 4. und 5. Stock 135 m…
Wohnviertel Magnifique 3 pieces entierement renove
Jerusalem, Israel
von
$1,10M
Schöne 3 Zimmer komplett renoviert, erste Etage, Aufzug, Terrasse, offener Blick, Keller, 2 Parkplätze. das plus 200m2 des Daches des Gebäudes gehört zur Wohnung
Wohnviertel Magnifique maison
Jerusalem, Israel
von
$5,71M
