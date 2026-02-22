  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Top affaire

Jerusalem, Israel
von
$1,30M
;
1
ID: 33468
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Ausgezeichneter Deal in einem neuen Gebäude In der Nähe der leichten Straßenbahn, mit herrlichem Blick Schöne Terrasse In der Nähe aller Geschäfte Eine Gelegenheit, nicht zu verpassen!

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

