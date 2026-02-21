  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Spacieux

Wohnquartier Spacieux

Aschkelon, Israel
von
$705,375
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33887
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Tel-Aviv, Israel
von
$1,82M
Wohnviertel Hauts plafonds
Aschkelon, Israel
von
$1,25M
Wohnviertel A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$909,150
Wohnviertel Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Ra’anana, Israel
von
$1,72M
Wohnviertel Appartement 4 pieces quartier neve illan
Aschkelon, Israel
von
$467,115
Sie sehen gerade
Wohnquartier Spacieux
Aschkelon, Israel
von
$705,375
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Bon emplacement
Wohnviertel Bon emplacement
Wohnviertel Bon emplacement
Wohnviertel Bon emplacement
Wohnviertel Bon emplacement
Jerusalem, Israel
von
$1,31M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Wohnviertel Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Wohnviertel Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Wohnviertel Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Wohnviertel Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Wohnviertel Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Tel-Aviv, Israel
von
$1,76M
Neu zum exklusiven Verkauf! 30 Sheinkin Street (Yohanan Hasandler Street Ecke) Außerordentliche Waren Helle 2-Zimmer-Wohnung renoviert mit optimaler Anordnung! 64 m2 Wohnfläche + 4 m2 Sonnenterrasse Zweiter Stock In einem luxuriösen Gebäude mit Aufzug! Das Apartment verfügt über ein Schlafz…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Coup de fusil un appartement de 4 pieces avec ascenseur et parking au centre ville de hadera
Wohnviertel Coup de fusil un appartement de 4 pieces avec ascenseur et parking au centre ville de hadera
Wohnviertel Coup de fusil un appartement de 4 pieces avec ascenseur et parking au centre ville de hadera
Wohnviertel Coup de fusil un appartement de 4 pieces avec ascenseur et parking au centre ville de hadera
Wohnviertel Coup de fusil un appartement de 4 pieces avec ascenseur et parking au centre ville de hadera
Alle anzeigen Wohnviertel Coup de fusil un appartement de 4 pieces avec ascenseur et parking au centre ville de hadera
Wohnviertel Coup de fusil un appartement de 4 pieces avec ascenseur et parking au centre ville de hadera
Chadera, Israel
von
$454,575
BZH Im Herzen des Stadtzentrums, in der Hanassi Main Street, präsentiert RE/MAX Hadera eine geräumige 4-Zimmer-Wohnung im Innenhof zu einem außergewöhnlichen Preis! - Ja. Alte Wohnung von ca. 107 m2, - Großes helles Wohnzimmer, - Separate Küche mit Waschbereich, - 3 Schlafzimmer mit Klimaan…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen