Wohnquartier Appartement a vendre haneviim jerusalem

Jerusalem, Israel
von
$2,66M
10
ID: 33455
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

In einem neuen Gebäude mit Aufzug und Aufzug von Shabbat, 5 Zimmer Wohnung sehr hell im 3. Stock. Die Wohnung verfügt über 4 Schlafzimmer, ein großes geräumiges Wohnzimmer, das sich auf einen angenehmen Balkon mit offenem Blick öffnet, sowie zwei Soccah Balkone von jeweils ca. 10 m2. Die Wohnung verfügt über 2 Badezimmer, 3 Toiletten, ein sicheres Zimmer (Mamad) und Privatparkplätze. Kein Keller / Abstellraum. Außergewöhnliche Lage im Stadtzentrum, in der Nähe von Geschäften und Straßenbahn, und nur wenige Gehminuten von Altstadt, Mamilla und großen Hotels. Sehr selten, ideal für Wohnung oder Investition von Qualität.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
