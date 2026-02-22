  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Superbe 5 p a 1mn du lac

Wohnquartier Superbe 5 p a 1mn du lac

Aschkelon, Israel
von
$658,350
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33377
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Wohnung 5 Zimmer im kleinen Gebäude 1 mn vom See, 1. Stock, 2 Terrassen, sehr investiert

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Bat Yam, Israel
von
$830,775
Wohnviertel Ttres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Aschkelon, Israel
von
$432,630
Wohnviertel Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Tel-Aviv, Israel
von
$1,49M
Wohnviertel Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Tel-Aviv, Israel
von
$2,07M
Wohnviertel Magnifique 5 pieces avec immense terrasse
Jerusalem, Israel
von
$1,98M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Superbe 5 p a 1mn du lac
Aschkelon, Israel
von
$658,350
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre penthouse unique occupant tout un Etage
Wohnviertel A vendre penthouse unique occupant tout un Etage
Tel-Aviv, Israel
von
$5,80M
ZU VERKAUFEN – SINGPENTHOUSE MIT ALLES STAGE ?? Gelegen in einer ruhigen Straße in der Nähe von Shenkin, zwischen König George und Yohanan HaSandlar 5 Stück 167 m2 Innenraum + 97 m2 Dachterrassen Gebäude renoviert nach TAMA 38 Lieferung : Oktober 2025 Hochmodernes Architekturdesign 2 …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Au centre avec terrasse bel appartement calme
Wohnviertel Au centre avec terrasse bel appartement calme
Wohnviertel Au centre avec terrasse bel appartement calme
Wohnviertel Au centre avec terrasse bel appartement calme
Wohnviertel Au centre avec terrasse bel appartement calme
Alle anzeigen Wohnviertel Au centre avec terrasse bel appartement calme
Wohnviertel Au centre avec terrasse bel appartement calme
Ra’anana, Israel
von
$1,13M
In einer der begehrtesten Straßen von Raanana. Schöne Wohnung von 5 Zimmern im 2. Stock West Cote :. Terrasse 12 m2 und eine Sekunde von 6 m2 aus dem Schlafzimmer. Keine mamad.. miklat im Erdgeschoss sehr gepflegt. Das Gebäude ist zurück von der Straße. kleiner Garten auf jeder Seite, wo es …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Wohnviertel Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Wohnviertel Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Wohnviertel Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Wohnviertel Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Wohnviertel Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,94M
Ferienwohnung 5 Zimmer - 166m2 – Givat Shaoul Jerusalem Balkon 12 m2 – (Soucca 4m2), 5. Stock Wohnzimmer, Küche 4 Schlafzimmer (mamad) 3 Badezimmer, 3 Toiletten Strands, Klimaanlage, Chemechpulver, Heizkörper, Gaswasserheizung Bewaffnete Tür, 1 Parkplatz, 1 Keller, Aufzug, Behindertenzugang…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen