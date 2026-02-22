Wohnquartier Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595

  1. Realting.com
Jerusalem, Israel
$937,365
1
ID: 33391
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Im Herzen des gesuchten Stadtteils Rasco in Jerusalem, entdecken Sie diese schöne Wohnung von 67 m2, befindet sich im 1. Stock eines Gebäudes komplett renoviert nach TAMA mit Aufzug von Shabbat. Das helle Wohnzimmer mit halb getrennter Küche öffnet direkt auf einen schönen umzäunten Garten von ca. 100 m2, darunter 15 m2 im Tabu gefliest, bietet einen außergewöhnlichen und seltenen Wohnraum im Freien in der Stadt. Das Apartment verfügt über ein großes, sicheres Zimmer (Mamad) sowie ein zweites Zimmer, ideal für ein Büro, ein Kinderschlafzimmer oder ein zusätzliches Zimmer. Dank seiner West- und Südausrichtung genießt das Anwesen tagsüber eine angenehme natürliche Helligkeit, in einer ruhigen und Wohnumgebung. Eine ideale Gelegenheit, bequem in Jerusalem zu leben oder eine sichere Immobilieninvestition in einem sehr begehrten Bereich zu machen.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Sie sehen gerade
