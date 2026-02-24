  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier A ne pas manquer

Wohnquartier A ne pas manquer

Aschkelon, Israel
von
$545,490
20.02.26
$545,490
16.03.25
$488,766
24.02.25
$490,158
04.02.25
$482,154
26.12.24
$483,894
;
6
ID: 23599
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Wohnviertel Ramat gan residentiel villa renovee
Ramat Gan, Israel
von
$2,98M
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Tel-Aviv, Israel
von
$1,21M
Wohnviertel Bonne occasion a ne pas manquer
Aschkelon, Israel
von
$529,815
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Aschkelon, Israel
von
$877,800
Wohnviertel Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Tel-Aviv, Israel
von
$3,29M
Wohnviertel Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem
Wohnviertel Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem
Wohnviertel Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$721,050
4 Zimmer Ferienwohnung 80m2, Kyiriat Hayovel, Jerusalem 10. Stock, Arbeit geplant Wohnzimmer, Esszimmer, 1 Küche 3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Dusche, 2 Toiletten Klimatisiertes Wohnzimmer, Regalpulver, Warmwasserballon, Heizkörper, Rollläden Panzertür, Aufzug Preis: 2.300.000sh
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Exceptionnel centre ville raanana
Wohnviertel Exceptionnel centre ville raanana
Wohnviertel Exceptionnel centre ville raanana
Wohnviertel Exceptionnel centre ville raanana
Ra’anana, Israel
von
$7,524
Außergewöhnlich im Stadtzentrum. Penthouse neun Einzelfüße. Schönes Penthouse mit 6 Stück. 180 m2. 150 m2 Terrasse. Ansicht deaktivieren. 2 Parkplätze und 1 Keller im Juni 2026
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Wohnviertel Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Wohnviertel Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Wohnviertel Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Wohnviertel Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Chadera, Israel
von
$1,32M
BZH Auf der Suche nach einem Familienhaus, gut gelegen, mit High-End-Services? RE/MAX Hadera, Ra'hel Benguigui, präsentiert Sie ausschließlich im Herzen des Haotsar-Viertels, in einer privaten Straße, die gesucht wird: - ein Haus von 6 Zimmern komplett renoviert! - eine Wohnfläche von 180 …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
