  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Appartement a louer a jerusalem moshava germanit

Wohnquartier Appartement a louer a jerusalem moshava germanit

Jerusalem, Israel
von
$2,649
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33693
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Klassifiziertes Gebäude in einer ruhigen und grünen Straße Einzigartige Wohnung mit dem authentischen Charakter von Jerusalem: hohe Decken, hell und geräumig 1. Stock, • 3 Stück + Zwischengeschoss • ca. 60 m2 • 1 Badezimmer • Unmöbliert, außer Kühlschrank, Herd, Backofen und Kleiderschrank

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Netanya
Netanja, Israel
von
$721,050
Wohnviertel Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Ra’anana, Israel
von
$1,72M
Wohnviertel Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Tel-Aviv, Israel
von
$1,88M
Wohnviertel Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Tel-Aviv, Israel
von
$1,36M
Wohnviertel Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Chadera, Israel
von
$648,945
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement a louer a jerusalem moshava germanit
Jerusalem, Israel
von
$2,649
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Dans un immeuble neuf
Wohnviertel Dans un immeuble neuf
Wohnviertel Dans un immeuble neuf
Wohnviertel Dans un immeuble neuf
Wohnviertel Dans un immeuble neuf
Alle anzeigen Wohnviertel Dans un immeuble neuf
Wohnviertel Dans un immeuble neuf
Aschkelon, Israel
von
$539,220
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Wohnviertel Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Wohnviertel Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Wohnviertel Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Wohnviertel Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Alle anzeigen Wohnviertel Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Wohnviertel Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Ra’anana, Israel
von
$1,72M
Charmantes Haus auf 2 Etagen. eine erste Terrasse auf der Vorderseite des Hauses und einen Garten mit Obstbäumen. Beruhige dich. 1. Ebene: großes Wohnzimmer mit Wohnbereich Küche und Hauptschlafzimmer mit Blick auf den Garten. Auf der Etage 3 große Schlafzimmer und Bürobereich große Terrasse…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A renover bonne affaire proche de la mer
Wohnviertel A renover bonne affaire proche de la mer
Wohnviertel A renover bonne affaire proche de la mer
Wohnviertel A renover bonne affaire proche de la mer
Wohnviertel A renover bonne affaire proche de la mer
Wohnviertel A renover bonne affaire proche de la mer
Herzliya, Israel
von
$2,10M
Haus von 247 m2 auf 2 Ebenen. auf einem Grundstück von 424 m2 A wiederherstellen .great Potenzial . Möglichkeit der Erweiterung und einen Pool zu bauen. das Haus befindet sich in einem toten Ende in der Nähe der Route 2
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen