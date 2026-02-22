  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra’anana
  4. Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite

Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite

Ra’anana, Israel
von
$2,63M
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33621
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
RAANANA - Bezirk Neve Zemer, QUALITÄT Ein neues Projekt in einem der gefragtesten Viertel von Raanana! Im High-End-Projekt von 2 Gebäuden von 5 und 7 Etagen DUPLEX 6 Zimmer 161m2 + 2 Terrassen von 56 und 40m2, Etagen 6 und 7, 2 Parkplätze und 1 Keller : Validiertes Genehmigungsprojekt Bankgarantie Geplante Lieferung : Anfang 2028

Standort auf der Karte

Ra’anana, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans un bel immeuble dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand haut standing investi luxueux magnifique proche de l
Bat Yam, Israel
von
$1,56M
Wohnviertel Tres bien entretenu avec cave
Aschkelon, Israel
von
$561,165
Wohnviertel A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Tel-Aviv, Israel
von
$2,10M
Wohnviertel 2 pieces spacieux standing
Jerusalem, Israel
von
$1,897
Wohnviertel Bonne affaire
Aschkelon, Israel
von
$363,660
Sie sehen gerade
Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Ra’anana, Israel
von
$2,63M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Wohnviertel 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Wohnviertel 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Wohnviertel 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Wohnviertel 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Wohnviertel 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Tel-Aviv, Israel
von
$2,19M
4 Zimmer, neu in einem neuen Boutique-Gebäude, geräumig und realisiert nur mit Luxusmaterialien, Terrasse von 12 m2, Parkplatz. 3 Schlafzimmer, darunter ein Hauptschlafzimmer mit eigenem Bad, MAMAD und ein zweites Badezimmer. Sehr hell mit großen Fenstern und ruhig. 5 Minuten vom Hayarkon Pa…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Tel-Aviv, Israel
von
$3,29M
Zum Verkauf – 3-Zimmer-Wohnung mit Meerblick Tour Frishman Fläche: 91 m2 + Terrasse: 12 m2 Boden: 11., nordöstliche Ausrichtung (Seeblick) Teile: • Geräumiges Wohnzimmer • Sicheres Zimmer (Mamad) • Master Suite mit Bad Badezimmer: 2. Parkplatz: Ja Keller: 12 m2 Im Turm, Fitnessraum, 24/7 W…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A stunning villa
Wohnviertel A stunning villa
Jerusalem, Israel
von
$5,58M
Ausgezeichnete Villa im Zentrum von Givat Hambatar, 350 m2 gebaut, 400 m2 Grundstück, riesiger Innenhof, 60 m2 Parkplatz, Balkone und mehr
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen