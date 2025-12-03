  1. Realting.com
  2. Estland
  3. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Estland

Tallinn
1
Kreis Harju
1
Wohnanlage KALEVI PANORAMA RESIDENCE
Stadtgemeinde Reval, Estland
von
$261,180
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 14
Kalevi Panorama ist eine moderne architektonische Integrität. Drei Gebäude mit herrlichem Panoramablick auf ganz Tallinn.  Ein luxuriöses Erscheinungsbild, geschmackvoll geschaffene Zimmer und ein hochwertiges Interieur sind in das Herzstück des Projekts eingebettet. Das Kalevi Panorama befi…
Bauherr
ГК ФСК
