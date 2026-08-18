Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Estland
  3. Wohnimmobilien
  4. Haus

Häuser in Estland

;
9 immobilienobjekte total found
Haus 6 zimmer in Stadtgemeinde Reval, Estland
TOP TOP
Haus 6 zimmer
Stadtgemeinde Reval, Estland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Fläche 439 m²
Etagenzahl 2
Schönes Haus mit einem Pool zum Verkauf in der Nähe des Meeres, Pirita.Private Immobilie, St…
$3,46M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Аталанта
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Haus in Landgemeinde Kuusalu, Estland
Haus
Landgemeinde Kuusalu, Estland
Ein wahres Juwel der Nordküste – ein durchdachtes und außergewöhnlich gemütliches Loghaus im…
$343,934
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Haus in Viru Nigula vald, Estland
Haus
Viru Nigula vald, Estland
Im Rahmen eines exklusiven Verkaufes wird eine einzigartige Gelegenheit geboten, den größten…
$445,840
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
International Property AlertsInternational Property Alerts
Haus in Viljandi vald, Estland
Haus
Viljandi vald, Estland
$301,087
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Haus in Narva Joesuu linn, Estland
Haus
Narva Joesuu linn, Estland
Ein atemberaubendes Haus nur 180 Meter vom Sandstrand von Narva-Jõesuu ist jetzt zum Verkauf…
$451,630
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Haus in Rouge vald, Estland
Haus
Rouge vald, Estland
Geräumiges Haus in malerischer Lage - ideal für ein Gästehaus oder ein großes Privathaus! E…
$86,852
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
TekceTekce
Haus in Laane Harju vald, Estland
Haus
Laane Harju vald, Estland
$266,346
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Haus in Stadtgemeinde Keila, Estland
Haus
Stadtgemeinde Keila, Estland
Fläche 3 706 m²
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Аталанта
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Haus in Joelahtme vald, Estland
Haus
Joelahtme vald, Estland
Fläche 296 m²
Neues geräumiges Haus von 296 m2, Baujahr 2020. Das Haus ist für eine Familie konzipiert, di…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Аталанта
Sprachen
English, Русский, Türkçe

Immobilienangaben in Estland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen