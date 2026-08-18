  1. Realting.com
  2. Estland

Neubauten zum Verkauf in Estland

;
Tallinn
1
Kreis Harju
2
Viimsi vald
1
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Hüttendorf Üksteist
Hüttendorf Üksteist
Hüttendorf Üksteist
Hüttendorf Üksteist
Hüttendorf Üksteist
Hüttendorf Üksteist
Hüttendorf Üksteist
Viimsi vald, Estland
von
$5,12M
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Ein Grundstück zum Bau einer neuen Wohngegend. Projekt für 11 hochwertige Privathäuser. Land in einem Reserve in der Nähe von Tallinn. Große Grundstücke, ihr Nadelwald, nahe dem Meer. Das prestigeträchtigste Gebiet zu leben
Bauherr
Üksteist
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage KALEVI PANORAMA RESIDENCE
Wohnanlage KALEVI PANORAMA RESIDENCE
Wohnanlage KALEVI PANORAMA RESIDENCE
Wohnanlage KALEVI PANORAMA RESIDENCE
Wohnanlage KALEVI PANORAMA RESIDENCE
Alle anzeigen Wohnanlage KALEVI PANORAMA RESIDENCE
Wohnanlage KALEVI PANORAMA RESIDENCE
Stadtgemeinde Reval, Estland
von
$261,180
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 14
Kalevi Panorama ist eine moderne architektonische Integrität. Drei Gebäude mit herrlichem Panoramablick auf ganz Tallinn.  Ein luxuriöses Erscheinungsbild, geschmackvoll geschaffene Zimmer und ein hochwertiges Interieur sind in das Herzstück des Projekts eingebettet. Das Kalevi Panorama befi…
Bauherr
ГК ФСК
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte

Leitfäden zum Kauf von Neubauten in Estland

Trends auf dem estnischen Wohnungsmarkt 2025: Aktuelle Statistiken
Trends auf dem estnischen Wohnungsmarkt 2025: Aktuelle Statistiken

Häufig gestellte Fragen zu Neubauten in Estland

Wie hoch ist der Durchschnittspreis pro Quadratmeter in Neubauten in Estland?

Der Quadratmeterpreis für neue Wohnungen liegt zwischen 800 und 2700 Euro. Die teuersten Wohnungen in Neubauten in Estland werden in der Hauptstadt Tallinn verkauft. Ihr Quadratmeter kostet 2400-2700 Euro. Neue Immobilien in Tartu und Narva werden 2 Mal billiger bewertet. Die niedrigsten Quadratmeterpreise gibt es in Elva und Paide (800-1000 Euro).

In welchen estnischen Städten verkaufen sich Neubauwohnungen am besten?

Gute Verkaufszahlen werden in Tallinn, der Hauptstadt des Landes, beobachtet. Auch Wohnungen in Wohnanlagen in Estland in Tartu sind sehr gefragt. Sie ist nach Tallinn die zweitbevölkerungsreichste Stadt des Landes und verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur und viele Orte zum Entspannen. Narva, Viljandi und Rakvere sind ebenfalls unter den Top 5 der beliebtesten Orte.

Haben Ausländer das Recht, Wohnungen und Häuser vom Entwickler in Estland zu kaufen?

Ja, Ausländer dürfen überall im Land neue Immobilien kaufen. Die Anzahl der Objekte ist unbegrenzt. Das gekaufte Haus kann für den Eigenbedarf genutzt, vermietet und weiterverkauft werden.
Realting.com
Gehen