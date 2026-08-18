Leitfäden zum Kauf von Neubauten in Estland
Häufig gestellte Fragen zu Neubauten in Estland
Wie hoch ist der Durchschnittspreis pro Quadratmeter in Neubauten in Estland?
Der Quadratmeterpreis für neue Wohnungen liegt zwischen 800 und 2700 Euro. Die teuersten Wohnungen in Neubauten in Estland werden in der Hauptstadt Tallinn verkauft. Ihr Quadratmeter kostet 2400-2700 Euro. Neue Immobilien in Tartu und Narva werden 2 Mal billiger bewertet. Die niedrigsten Quadratmeterpreise gibt es in Elva und Paide (800-1000 Euro).
In welchen estnischen Städten verkaufen sich Neubauwohnungen am besten?
Gute Verkaufszahlen werden in Tallinn, der Hauptstadt des Landes, beobachtet. Auch Wohnungen in Wohnanlagen in Estland in Tartu sind sehr gefragt. Sie ist nach Tallinn die zweitbevölkerungsreichste Stadt des Landes und verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur und viele Orte zum Entspannen. Narva, Viljandi und Rakvere sind ebenfalls unter den Top 5 der beliebtesten Orte.
Haben Ausländer das Recht, Wohnungen und Häuser vom Entwickler in Estland zu kaufen?
Ja, Ausländer dürfen überall im Land neue Immobilien kaufen. Die Anzahl der Objekte ist unbegrenzt. Das gekaufte Haus kann für den Eigenbedarf genutzt, vermietet und weiterverkauft werden.