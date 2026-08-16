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Wohnimmobilien in Zentralbezirk, Israel

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Netanja
117
Ra’anana
21
Ra’anana
69
Rischon LeZion
40
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329 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Rosch haʿAjin, Israel
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Wohnung 4 zimmer
Rosch haʿAjin, Israel
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
🏡 Verkauf in Rosh HaAin | Psagot Afek DistrictWir bieten zum Verkauf eine modernisierte 4-Zi…
$750,000
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Isrealty
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Wohnung 3 zimmer in Ra’anana, Israel
Wohnung 3 zimmer
Ra’anana, Israel
Zimmer 3
Fläche 80 m²
Dieses 3,5-Zimmer-Hotel in der Rivka Gover Street in Raanana bietet eine Fläche von 80 m2, e…
$909,220
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Wohnung 4 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 4 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 4
Fläche 102 m²
In der Galey Yam Nachbarschaft von Netanya, ein neues Viertel, das Grünflächen, Schulen und …
$976,144
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DD CO DEDD CO DE
Wohnung 4 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 4 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 4
Fläche 106 m²
Bezugsnummer NNT 108-4 Neue 4-Zimmer-Wohnungen, Netanya. In einem hervorragenden Projekt mi…
$895,700
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Wohnung 5 zimmer in Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Wohnung 5 zimmer
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Zimmer 5
Fläche 144 m²
Projekt Momento Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnp…
$1,89M
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Wohnung 3 zimmer in Ra’anana, Israel
Wohnung 3 zimmer
Ra’anana, Israel
Zimmer 3
Fläche 86 m²
Projekt Hagalil Raanana Mordecai Khayat lädt Sie ein, Lev Raanana zu entdecken, ein neues W…
$1,31M
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TekceTekce
Wohnung 2 zimmer in Ra’anana, Israel
Wohnung 2 zimmer
Ra’anana, Israel
Zimmer 2
Fläche 51 m²
Projekt HaGalil Raanana Mordecai Khayat lädt Sie ein, Lev Raanana zu entdecken, ein neues W…
$743,600
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Wohnung in Rischon LeZion, Israel
Wohnung
Rischon LeZion, Israel
Fläche 70 m²
Wohnung 3.5 Zimmer zum Verkauf Jerusalem Street – Rishon LeZion Auf der Suche nach einer aus…
$581,360
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Penthouse 4 zimmer in Netanja, Israel
Penthouse 4 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 4
Fläche 130 m²
ZUM VERKAUF: luxuriöses Penthouse im Stadtzentrum, in einer ruhigen Straße. In einem neuen 5…
$1,31M
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Wohnung 4 zimmer in Ra’anana, Israel
Wohnung 4 zimmer
Ra’anana, Israel
Zimmer 4
Fläche 99 m²
Projekt HaGalil Raanana Mordecai Khayat lädt Sie ein, Lev Raanana zu entdecken, ein neues W…
$1,25M
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Wohnung 3 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 3 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 3
Fläche 105 m²
Im Stadtzentrum, in der Nähe des Abstiegs zum Meer und Annehmlichkeiten. Renoviertes Gebäude…
$760,500
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Wohnung 5 zimmer in Ra’anana, Israel
Wohnung 5 zimmer
Ra’anana, Israel
Zimmer 5
Fläche 110 m²
Projekt Hagalil Raanana Mordecai Khayat lädt Sie ein, Lev Raanana zu entdecken, ein neues W…
$1,42M
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Penthouse 4 zimmer in Rischon LeZion, Israel
Penthouse 4 zimmer
Rischon LeZion, Israel
Zimmer 4
Fläche 96 m²
Quartier Ramez, Rishon LeZion Einzigartiges Wohnprojekt in der sehr begehrten Gegend von Ram…
$1,27M
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Wohnung 3 zimmer in Ra’anana, Israel
Wohnung 3 zimmer
Ra’anana, Israel
Zimmer 3
Fläche 74 m²
Sehr helle 3 Zimmer im Zentrum von Raanana, mit Mirpeset von 15 m2, schöne Küche, Parkplatz …
$976,820
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Villa 8 zimmer in Ra’anana, Israel
Villa 8 zimmer
Ra’anana, Israel
Zimmer 8
Fläche 440 m²
✨ Luxus-Einfamilienhaus mit Pool – East Raanana ✨In einer der begehrtesten Gegenden von Raan…
$6,05M
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Doppelhaus 4 zimmer in Netanja, Israel
Doppelhaus 4 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 4
Fläche 124 m²
Great potential. 124 m2 according to arnona. Terrace. Parking Duplex 4,5 pieces including ma…
$1,96M
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Wohnung 5 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 116 m²
Smilansky Project — Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer W…
$1,14M
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Doppelhaus 5 zimmer in Ra’anana, Israel
Doppelhaus 5 zimmer
Ra’anana, Israel
Zimmer 5
Fläche 158 m²
Sehr neues Gebäude von 6 Etagen. Charmantes Duplex mit 5 Zimmern von 158 m2 netto (178 m2 br…
$1,77M
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Wohnung 4 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 4 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 4
Fläche 105 m²
Projekt Zangville - Netanya Neues Vorverkaufsprogramm im Herzen der Innenstadt Mordecai Kh…
$970,060
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Wohnung 2 zimmer in Ra’anana, Israel
Wohnung 2 zimmer
Ra’anana, Israel
Zimmer 2
Fläche 54 m²
Projekt Hagalil Raanana Mordecai Khayat lädt Sie ein, Lev Raanana zu entdecken, ein neues W…
$1,01M
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Wohnung 5 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 155 m²
Sehr gute Lage. Schönes Geschäft Mini Penthouse von 5 Stück mit einem sehr großen Wohnzimmer…
$1,08M
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Villa 6 zimmer in Ra’anana, Israel
Villa 6 zimmer
Ra’anana, Israel
Zimmer 6
Fläche 208 m²
Bezug: RN 105 Bezirk: Akiva, sehr gute Lage, in der Nähe aller Annehmlichkeiten Große Vill…
$2,30M
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Wohnung 4 zimmer in Ra’anana, Israel
Wohnung 4 zimmer
Ra’anana, Israel
Zimmer 4
Fläche 99 m²
Projekt Hagalil Raanana Mordecai Khayat lädt Sie ein, Lev Raanana zu entdecken, ein neues W…
$1,28M
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Penthouse 5 zimmer in Netanja, Israel
Penthouse 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 140 m²
Penthouse von 140 m2 mit Terrasse von 120 m2. Aufzug, Parkplatz inklusive. Appartement kompl…
$1,18M
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Wohnung 5 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 130 m²
Wohnung zu verkaufen in Netanya! In Nof Hataylet, Bezirk Nat600, Wohnung von 130 m2, sehr ge…
$1,45M
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Wohnung 5 zimmer in Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Wohnung 5 zimmer
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Zimmer 5
Fläche 144 m²
Momento Project – Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Woh…
$2,05M
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Wohnung 4 zimmer in Rischon LeZion, Israel
Wohnung 4 zimmer
Rischon LeZion, Israel
Zimmer 4
Fläche 100 m²
4.5 Zimmerwohnung in Brandeis Street Seltene und riesige Wohnung mit 4,5 Zimmern im Tabu * …
$760,500
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Wohnung 4 zimmer in Rischon LeZion, Israel
Wohnung 4 zimmer
Rischon LeZion, Israel
Zimmer 4
Fläche 100 m²
Exklusiv im Bezirk Abramovitch ✨? ? 4 Zimmer, ca. 100 m2 im Tabou (eigentlich viel mehr) ? 1…
$760,500
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Wohnung 4 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 4 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 4
Fläche 114 m²
Smilansky Project — Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer W…
$1,31M
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Wohnung 4 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 4 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 4
Fläche 116 m²
Renoviertes Gebäude – 4 Zimmer – 116 m2 mit 3 Ausrichtungen – kleiner Meerblick. Ruhige Stra…
$777,400
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