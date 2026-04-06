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Penthäuser mit Terrasse in Unterbezirk Be'er Scheva, Israel

Arava Tichona Regional Council
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5 immobilienobjekte total found
Penthouse in Arava Tichona Regional Council, Israel
Penthouse
Arava Tichona Regional Council, Israel
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Gorgeous new project for sale right near the famous and luxurious Kikar Ha Medina- near the …
$2,23M
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Penthouse in Arava Tichona Regional Council, Israel
Penthouse
Arava Tichona Regional Council, Israel
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 235 m²
Located in the heart of green Herzliya near the famous IDC university, lots of greens and pa…
$1,96M
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Penthouse in Arava Tichona Regional Council, Israel
Penthouse
Arava Tichona Regional Council, Israel
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 700 m²
Wunderschönes Penthouse direkt am Meer in Nord-Tel-Aviv in Gush Ha Gadol - mit unglaublichem…
Preis auf Anfrage
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Penthouse in Arava Tichona Regional Council, Israel
Penthouse
Arava Tichona Regional Council, Israel
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Exclusive new listing- A stunning penthouse with a large balcony and an open view in a o…
$1,91M
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Penthouse in Arava Tichona Regional Council, Israel
Penthouse
Arava Tichona Regional Council, Israel
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 360 m²
Two gorgeous penthouses for sale in North Tel-Aviv (cohav ha tzafon neighborhood) in a luxur…
$9,81M
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Immobilienangaben in Unterbezirk Be'er Scheva, Israel

mit Meerblick
Günstige
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