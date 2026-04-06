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Penthäuser am Meer in Unterbezirk Be'er Scheva, Israel

Arava Tichona Regional Council
7
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Penthouse in Arava Tichona Regional Council, Israel
Penthouse
Arava Tichona Regional Council, Israel
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 700 m²
Wunderschönes Penthouse direkt am Meer in Nord-Tel-Aviv in Gush Ha Gadol - mit unglaublichem…
Preis auf Anfrage
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Penthouse in Arava Tichona Regional Council, Israel
Penthouse
Arava Tichona Regional Council, Israel
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 360 m²
Two gorgeous penthouses for sale in North Tel-Aviv (cohav ha tzafon neighborhood) in a luxur…
$9,81M
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Immobilienangaben in Unterbezirk Be'er Scheva, Israel

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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