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Penthäuser in Unterbezirk Be'er Scheva, Israel

Arava Tichona Regional Council
7
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9 immobilienobjekte total found
Penthouse 4 zimmer in Netivot, Israel
Penthouse 4 zimmer
Netivot, Israel
Zimmer 4
Fläche 120 m²
Außergewöhnliches Penthouse in Netivot Maarav – 4 Zimmer + Terrasse Gönnen Sie sich den Lux…
$733,700
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Penthouse 5 zimmer in Eilat, Israel
Penthouse 5 zimmer
Eilat, Israel
Zimmer 5
Fläche 140 m²
Im Stadtteil Ganei Bet von Eilat, in der renommierten Aquarelle Residenz, am Rand der Wüste …
$1,20M
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Penthouse in Arava Tichona Regional Council, Israel
Penthouse
Arava Tichona Regional Council, Israel
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Gorgeous new project for sale right near the famous and luxurious Kikar Ha Medina- near the …
$2,23M
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Penthouse in Arava Tichona Regional Council, Israel
Penthouse
Arava Tichona Regional Council, Israel
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 158 m²
Unglaubliches, luxuriöses High-End- und königliches Penthouse mit allen Annehmlichkeiten, di…
Preis auf Anfrage
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Penthouse in Arava Tichona Regional Council, Israel
Penthouse
Arava Tichona Regional Council, Israel
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Penthouse + apartments for sale in a brand-new urban-chic project, located on the famous Evn…
$1,42M
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Penthouse in Arava Tichona Regional Council, Israel
Penthouse
Arava Tichona Regional Council, Israel
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 235 m²
Located in the heart of green Herzliya near the famous IDC university, lots of greens and pa…
$1,96M
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Nils OttNils Ott
Penthouse in Arava Tichona Regional Council, Israel
Penthouse
Arava Tichona Regional Council, Israel
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 700 m²
Wunderschönes Penthouse direkt am Meer in Nord-Tel-Aviv in Gush Ha Gadol - mit unglaublichem…
Preis auf Anfrage
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Penthouse in Arava Tichona Regional Council, Israel
Penthouse
Arava Tichona Regional Council, Israel
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Exclusive new listing- A stunning penthouse with a large balcony and an open view in a o…
$1,91M
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Penthouse in Arava Tichona Regional Council, Israel
Penthouse
Arava Tichona Regional Council, Israel
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 360 m²
Two gorgeous penthouses for sale in North Tel-Aviv (cohav ha tzafon neighborhood) in a luxur…
$9,81M
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Immobilienangaben in Unterbezirk Be'er Scheva, Israel

mit Terrasse
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
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