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Wohnimmobilien in Bat Yam, Israel

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136
137 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Bat Yam, Israel
Wohnung 3 zimmer
Bat Yam, Israel
Zimmer 3
Fläche 78 m²
Bezug: BY 239 District: Downtown, Ramat Hanassi, in der Nähe von Geschäften, öffentlichen Ve…
$652,680
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Wohnung 3 zimmer in Bat Yam, Israel
Wohnung 3 zimmer
Bat Yam, Israel
Zimmer 3
Fläche 75 m²
Anilevich Street — Bat Yam Preis: 2 050 000 Der beste Preis für eine neue Wohnung, die gera…
$682,650
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Wohnung 3 zimmer in Bat Yam, Israel
Wohnung 3 zimmer
Bat Yam, Israel
Zimmer 3
Fläche 80 m²
Bezug: BY 231 Stadtteil: Innenstadt, nahe am Meer, Geschäfte und die neue Straßenbahn Bauen …
$666,000
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 zimmer in Bat Yam, Israel
Wohnung 3 zimmer
Bat Yam, Israel
Zimmer 3
Fläche 79 m²
VENTE! BAT YAM QUARTIER ARLOZOROV PROCHE DE LA MER, DU TRAMWAY, DES ECOLES ET DES COMMERCES.…
$772,560
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Wohnung 3 zimmer in Bat Yam, Israel
Wohnung 3 zimmer
Bat Yam, Israel
Zimmer 3
Fläche 79 m²
Zum Verkauf in Bat Yam, in Luxustürmen des Yam-Projekts, nur 50 Meter vom Meer, ein paar Sch…
$866,711
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Wohnung 4 zimmer in Bat Yam, Israel
Wohnung 4 zimmer
Bat Yam, Israel
Zimmer 4
Fläche 97 m²
Neues Projekt – Rue Daniel – BAT YAM Im Zentrum von Bat Yam, im Herzen einer grünen und sic…
$982,350
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Wohnung 4 zimmer in Bat Yam, Israel
Wohnung 4 zimmer
Bat Yam, Israel
Zimmer 4
Fläche 91 m²
Bezug: BY 186 Tama Projekt 38 Standort: In einer tollen Lage, ruhig und Familie, die eine Nä…
$785,880
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Penthouse 5 zimmer in Bat Yam, Israel
Penthouse 5 zimmer
Bat Yam, Israel
Zimmer 5
Fläche 197 m²
In einem modernen Turm zum Meer. Penthouse mit 5 Zimmern 165 m2 + 31,5 m2 Terrasse. Hoch ste…
$2,50M
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Wohnung 5 zimmer in Bat Yam, Israel
Wohnung 5 zimmer
Bat Yam, Israel
Zimmer 5
Fläche 123 m²
Bezug: BY 234 Bat Yam Neues Projekt Bezirk: Hayam Park, 5 Minuten vom Strand entfernt 18 Sto…
$1,28M
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Wohnung 4 zimmer in Bat Yam, Israel
Wohnung 4 zimmer
Bat Yam, Israel
Zimmer 4
Fläche 88 m²
DAS ALLGEMEINE — BAT YAM Ikonischer Turm - sehr High-End-Wohnung Gebäude: Turm von 41 Etage…
$1,13M
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Wohnung 2 zimmer in Bat Yam, Israel
Wohnung 2 zimmer
Bat Yam, Israel
Zimmer 2
Fläche 65 m²
BAT YAM - In einer idealen Lage, nur 100 Meter vom Strand und der beliebten Promenade der St…
$548,817
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Wohnung 4 zimmer in Bat Yam, Israel
Wohnung 4 zimmer
Bat Yam, Israel
Zimmer 4
Fläche 97 m²
An der Grenze von Bat Yam und Tel Aviv, nur wenige Gehminuten vom Strand und der Straßenbahn…
$1,15M
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Wohnung 4 zimmer in Bat Yam, Israel
Wohnung 4 zimmer
Bat Yam, Israel
Zimmer 4
Fläche 88 m²
DAS ALLGEMEINE — BAT YAM Ikonischer Turm - sehr High-End-Wohnung Gebäude: Turm von 41 Etage…
$1,17M
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Wohnung 4 zimmer in Bat Yam, Israel
Wohnung 4 zimmer
Bat Yam, Israel
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 12/20
Geräumige und moderne Wohnung zum Verkauf in einer der beliebtesten Gegenden von Bat Yam - P…
$1,000,000
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Wohnung 3 zimmer in Bat Yam, Israel
Wohnung 3 zimmer
Bat Yam, Israel
Zimmer 3
Fläche 74 m²
DAS ALLGEMEINE — BAT YAM Ikonischer Turm - sehr High-End-Wohnung Gebäude: Turm von 41 Etage…
$1,03M
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Wohnung 2 zimmer in Bat Yam, Israel
Wohnung 2 zimmer
Bat Yam, Israel
Zimmer 2
Fläche 59 m²
Bezug: BY 202 Zum Verkauf in einem tama 38 Projekt auf Bat Yam, in der Nähe des Zentrums und…
$694,638
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Wohnung 2 zimmer in Bat Yam, Israel
Wohnung 2 zimmer
Bat Yam, Israel
Zimmer 2
Fläche 51 m²
BAT YAM Über das Projekt Das Hotel liegt im Herzen von Bat Yam, in einer ruhigen und renovi…
$616,050
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Penthouse 5 zimmer in Bat Yam, Israel
Penthouse 5 zimmer
Bat Yam, Israel
Zimmer 5
Fläche 157 m²
An der Grenze von Bat Yam und Tel Aviv, nur wenige Gehminuten vom Strand und der Straßenbahn…
$2,73M
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Wohnung 3 zimmer in Bat Yam, Israel
Wohnung 3 zimmer
Bat Yam, Israel
Zimmer 3
Fläche 83 m²
Exklusiv zum Verkauf – Aktuelle Wohnung, Bat Yam Eine seltene Gelegenheit, in Frieden im Her…
$732,267
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Wohnung 2 zimmer in Bat Yam, Israel
Wohnung 2 zimmer
Bat Yam, Israel
Zimmer 2
Fläche 52 m²
DAS ALLGEMEINE — BAT YAM Ikonischer Turm - sehr High-End-Wohnung Gebäude: Turm von 41 Etage…
$804,528
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Wohnung 2 zimmer in Bat Yam, Israel
Wohnung 2 zimmer
Bat Yam, Israel
Zimmer 2
Fläche 53 m²
DAS ALLGEMEINE — BAT YAM Ikonischer Turm - sehr High-End-Wohnung Gebäude: Turm von 41 Etage…
$818,847
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Wohnung 2 zimmer in Bat Yam, Israel
Wohnung 2 zimmer
Bat Yam, Israel
Zimmer 2
Fläche 48 m²
Neues Projekt – Rue Daniel – BAT YAM Im Zentrum von Bat Yam, im Herzen einer grünen und sic…
$616,050
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Wohnung 5 zimmer in Bat Yam, Israel
Wohnung 5 zimmer
Bat Yam, Israel
Zimmer 5
Fläche 125 m²
In der besten Lage von Bat Yam, nur 7 Minuten von Tel Aviv, 200 Meter von der Straßenbahn un…
$1,30M
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Wohnung 4 zimmer in Bat Yam, Israel
Wohnung 4 zimmer
Bat Yam, Israel
Zimmer 4
Fläche 97 m²
DAS ALLGEMEINE — BAT YAM Ikonischer Turm - sehr High-End-Wohnung Gebäude: Turm von 41 Etage…
$1,33M
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Penthouse 5 zimmer in Bat Yam, Israel
Penthouse 5 zimmer
Bat Yam, Israel
Zimmer 5
Fläche 116 m²
Neues Projekt – Rue Daniel – BAT YAM Im Zentrum von Bat Yam, im Herzen einer grünen und sic…
$1,65M
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Wohnung 4 zimmer in Bat Yam, Israel
Wohnung 4 zimmer
Bat Yam, Israel
Zimmer 4
Fläche 87 m²
DAS ALLGEMEINE — BAT YAM Ikonischer Turm - sehr High-End-Wohnung Gebäude: Turm von 41 Etage…
$1,12M
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Wohnung 3 zimmer in Bat Yam, Israel
Wohnung 3 zimmer
Bat Yam, Israel
Zimmer 3
Fläche 73 m²
Bezug: BY 235 Projekt neun District: Downtown, Straßenbahn durch das Gebäude Schöner Meerbli…
$815,850
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Wohnung 3 zimmer in Bat Yam, Israel
Wohnung 3 zimmer
Bat Yam, Israel
Zimmer 3
Fläche 75 m²
DAS ALLGEMEINE — BAT YAM Ikonischer Turm - sehr High-End-Wohnung Gebäude: Turm von 41 Etage…
$1,06M
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Wohnung 3 zimmer in Bat Yam, Israel
Wohnung 3 zimmer
Bat Yam, Israel
Zimmer 3
Fläche 79 m²
VERKAUF – RIVIERA PROJECT BEN GURION, BAT YAM - FULL SEA VIEW GUARANTEE TO LIFE Exklusive P…
$1,46M
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Wohnung 4 zimmer in Bat Yam, Israel
Wohnung 4 zimmer
Bat Yam, Israel
Zimmer 4
Fläche 102 m²
Bezug: BY 237 District: Innenstadt, 5 Minuten vom Meer, Einkaufszentren und Straßenbahn Schö…
$1,03M
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Immobilienangaben in Bat Yam, Israel

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