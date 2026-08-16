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Wohnimmobilien in Unterbezirk Aschkelon, Israel

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Aschkelon
137
Aschdod
67
262 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Aschdod, Israel
Wohnung 4 zimmer
Aschdod, Israel
Zimmer 4
Fläche 92 m²
Erhältlich zum Verkauf, schöne Wohnung in einer ruhigen kleinen Straße im Zentrum von Ashdod…
$675,662
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Wohnung 3 zimmer in Aschkelon, Israel
Wohnung 3 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 3
Fläche 79 m²
Im Baugebiet von Agamim schlagen wir ein hervorragendes Projekt vor, das sich ideal für Inve…
$535,730
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Wohnung 3 zimmer in Aschkelon, Israel
Wohnung 3 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 3
Fläche 100 m²
die Marine von Ashkelon, rdj 3 pieces avec jardin de 50m2 pleine vue mer
$557,700
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 4 zimmer in Aschkelon, Israel
Wohnung 4 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 4
Fläche 100 m²
4 Zimmer Wohnung von 95 m2 + 12 m2 Terrasse im Stadtteil, mit vollem Meerblick von allen Zimmern
$557,700
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Wohnung 4 zimmer in Aschdod, Israel
Wohnung 4 zimmer
Aschdod, Israel
Zimmer 4
Fläche 97 m²
Nutzen Sie unsere Möglichkeiten, Eigentümer in Ashdod zu werden. Im Herzen von Ashdod City d…
$970,060
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Wohnung 5 zimmer in Aschkelon, Israel
Wohnung 5 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 5
Fläche 120 m²
Wohnung 5 Zimmer zum Verkauf – Rue Mapal HaTanur, Ashkelon Ein geräumiges Anwesen mit offene…
$672,620
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 5 zimmer in Aschkelon, Israel
Penthouse 5 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 5
Fläche 112 m²
Dieses Mini-Penthouse in Ashkelon, in der beliebten Gegend von Agamim, bietet eine einzigart…
$760,162
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Wohnung 4 zimmer in Aschdod, Israel
Wohnung 4 zimmer
Aschdod, Israel
Zimmer 4
Fläche 125 m²
Bezug: AS 1016 Bezirk: Alef, in der Nähe aller Annehmlichkeiten und des Meeres Große 4,5 Stü…
$760,500
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Ferienhaus 4 zimmer in Aschkelon, Israel
Ferienhaus 4 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 4
Fläche 290 m²
??????? Verkaufen – Renoviertes Haus in Neve Dkalim, Ashkelon Charmantes Haus auf einer Ebe…
$689,770
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Wohnung 4 zimmer in Aschkelon, Israel
Wohnung 4 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 4
Fläche 110 m²
Neve Adarim Nachbarschaft. 4 Zimmer im jüngsten Gebäude, geräumig und beleuchtet. Sehr gutes…
$540,800
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Wohnung 5 zimmer in Aschdod, Israel
Wohnung 5 zimmer
Aschdod, Israel
Zimmer 5
Fläche 160 m²
Majestic 5 Zimmer verwandelt in 4 in Ashdod "Mar", hochstehendes, hohes Stockwerk, Meerblick…
$1,27M
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Villa 6 zimmer in Aschdod, Israel
Villa 6 zimmer
Aschdod, Israel
Zimmer 6
Fläche 270 m²
Selten auf dem Markt: hervorragende unabhängige Villa auf einem Grundstück von 315 m2, mit 2…
$2,54M
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Ferienhaus 4 zimmer in Aschkelon, Israel
Ferienhaus 4 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 4
Fläche 120 m²
Cottage 4.5 Zimmer im Zentrum, auf 2 Etagen mit Garten vorne und hinten. 120 m2 Wohnfläche +…
$672,620
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Villa 7 zimmer in Aschdod, Israel
Villa 7 zimmer
Aschdod, Israel
Zimmer 7
Fläche 270 m²
Schöne moderne Villa mit Komfort und Eleganz, ideal gelegen, nur wenige Minuten vom Meer ent…
$2,54M
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Wohnung 4 zimmer in Aschkelon, Israel
Wohnung 4 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 4
Fläche 112 m²
In der Nähe des Meeres, Stadtviertel, in der Nähe von Geschäften
$594,880
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Wohnung 4 zimmer in Aschdod, Israel
Wohnung 4 zimmer
Aschdod, Israel
Zimmer 4
Fläche 120 m²
Zum Verkauf im sehr beliebten frankophonen Viertel Youd Bet, einer schönen 4-Zimmer-Wohnung …
$831,480
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Wohnung 5 zimmer in Aschdod, Israel
Wohnung 5 zimmer
Aschdod, Israel
Zimmer 5
Fläche 170 m²
Die seltene Perle!! Wohnung 5 Zimmer zum Verkauf in Marina mit herrlichem Blick auf das Meer…
$1,44M
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Wohnung 3 zimmer in Aschkelon, Israel
Wohnung 3 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 3
Fläche 60 m²
Hervorragende 3 Zimmer, ideal für Investoren, in ruhiger Lage im Zentrum
$463,060
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Wohnung 5 zimmer in Aschkelon, Israel
Wohnung 5 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 5
Fläche 154 m²
Afridar 5 Zimmer in der Nähe des Meeres, jüngste und geräumige Investitionen
$770,640
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Wohnung 4 zimmer in Aschkelon, Israel
Wohnung 4 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 4
Fläche 109 m²
4 Stk Neubau Soforteintrag unschlagbar Preis
$521,826
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Wohnung 5 zimmer in Aschkelon, Israel
Wohnung 5 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 5
Fläche 294 m²
Gartenniveau in einem kleinen Gebäude 180 m2 Gartenfront ohne Verschwendung Neubau neben dem See
$764,745
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Wohnung 5 zimmer in Aschdod, Israel
Wohnung 5 zimmer
Aschdod, Israel
Zimmer 5
Fläche 158 m²
5-Zimmer-Wohnung verwandelt in 4 zu verkaufen in Ashdod im neuen "MAR" Bezirk. 4 Meter hohe …
$1,20M
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Wohnung 5 zimmer in Aschkelon, Israel
Wohnung 5 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 5
Fläche 162 m²
Rez de jardin 5 pieces avec 2 parking et une cave
$1,44M
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Wohnung 5 zimmer in Aschdod, Israel
Wohnung 5 zimmer
Aschdod, Israel
Zimmer 5
Fläche 147 m²
Eine Luxuswohnung in einem sehr beliebten Immobilienprogramm im Stadtteil Youd Alef! Mit ein…
$1,10M
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Villa 7 zimmer in Aschdod, Israel
Villa 7 zimmer
Aschdod, Israel
Zimmer 7
Fläche 600 m²
Referenz: AS 973 Bezirk: Tet Vav Schöne neue Villa auf 3 Etagen 7 Stück Fläche von 400 m2 au…
$4,90M
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Wohnung 5 zimmer in Aschdod, Israel
Wohnung 5 zimmer
Aschdod, Israel
Zimmer 5
Fläche 192 m²
Zum Verkauf in der Marina von Ashdod, in der renommierten Sea Side Residenz, eine prächtige …
$1,79M
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Wohnung 5 zimmer in Aschkelon, Israel
Wohnung 5 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 5
Fläche 159 m²
Verkaufen – Magnificent Apartment 5 Zimmer in Dimri Tower, Ashdod Diese hervorragende 5-Zim…
$1,61M
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Wohnung 4 zimmer in Aschdod, Israel
Wohnung 4 zimmer
Aschdod, Israel
Zimmer 4
Fläche 238 m²
Verkaufen – 4-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss in Ashdod In einer ruhigen und gepflegten Resid…
$1,05M
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Penthouse 5 zimmer in Aschkelon, Israel
Penthouse 5 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 5
Fläche 250 m²
Penthouse auf barnea 200m2 bewohnbar mit 50 m2 Terrasse vollständig redone großes Potenzial
$734,755
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Wohnung 5 zimmer in Aschkelon, Israel
Wohnung 5 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 5
Fläche 220 m²
Verkauf – 5-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss in Ashkelon, Afridar Distrikt ?? Adresse: HaTayas…
$758,747
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