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Wohnimmobilien in Aschkelon, Israel

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133 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Aschkelon, Israel
Wohnung 4 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 4
Fläche 135 m²
Dalet: 4 Zimmer im stehenden Gebäude, in der Nähe des Strandes. Toller Meerblick. Hohes Nive…
$1,03M
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Wohnung 5 zimmer in Aschkelon, Israel
Wohnung 5 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 5
Fläche 135 m²
Gut gemacht! Schöne 5 Zimmer im Herzen der Stadt, komplett renoviert, Meerblick, 2 Aufzüge (…
$626,040
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Wohnung 4 zimmer in Aschkelon, Israel
Wohnung 4 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 4
Fläche 122 m²
Schönes Mini-Penthouse 4 Zimmer Balkon 18 Meter, . Komplett renoviert.. Gute Lage, in der Nä…
$715,950
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 4 zimmer in Aschkelon, Israel
Wohnung 4 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 4
Fläche 135 m²
$832,500
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Wohnung 5 zimmer in Aschkelon, Israel
Wohnung 5 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 5
Fläche 159 m²
Verkaufen – Magnificent Apartment 5 Zimmer in Dimri Tower, Ashdod Diese hervorragende 5-Zim…
$1,42M
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Wohnung 2 zimmer in Aschkelon, Israel
Wohnung 2 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 2
Fläche 42 m²
Im Yachthafen von Ashkelon, im Ferreron-Gebäude, 50 Meter vom Meer, 2 Zimmer-Wohnung in Resi…
$416,250
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Wohnung 3 zimmer in Aschkelon, Israel
Wohnung 3 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 3
Fläche 77 m²
3 geräumige Zimmer im Bezirk Afridar, mit offenem Blick
$462,870
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Wohnung 3 zimmer in Aschkelon, Israel
Wohnung 3 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 3
Fläche 90 m²
im neuen Bezirk von Ir Ayayin, Neubau 3 Zimmer von 80m2 + 10 m2 Terrasse. Tiefgarage, Klimaa…
$494,835
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Wohnung 5 zimmer in Aschkelon, Israel
Wohnung 5 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 5
Fläche 294 m²
Gartenniveau in einem kleinen Gebäude 180 m2 Gartenfront ohne Verschwendung Neubau neben dem See
$764,745
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Wohnung 5 zimmer in Aschkelon, Israel
Wohnung 5 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 5
Fläche 140 m²
Geräumige T5 Barnea mit benachbartem Keller
$674,775
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Villa 5 zimmer in Aschkelon, Israel
Villa 5 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 5
Fläche 250 m²
Bezug: AK 157 Bezirk: Afridar, in der Nähe aller Annehmlichkeiten und des Strandes Große Vil…
$1,73M
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Villa 4 zimmer in Aschkelon, Israel
Villa 4 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 4
Fläche 110 m²
Neve ilan 4 Zimmer im Zentrum rue elie Cohen sehr guter Zustand
$509,490
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Wohnung 5 zimmer in Aschkelon, Israel
Wohnung 5 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 5
Fläche 124 m²
Rez des Gartens 5 Stücke avec Clim zentrale nie Gewohnheit
$849,150
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Wohnung 3 zimmer in Aschkelon, Israel
Wohnung 3 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 3
Fläche 80 m²
Wohnung geteilt in zwei 2pcs mit Eintritt von 5600 nis pro Monat neue Wohnung Marina mit Potenzial
$479,840
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Wohnung 3 zimmer in Aschkelon, Israel
Wohnung 3 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 3
Fläche 80 m²
3 ROOM WOHNUNG BALCON QUIET und PLEASANT LOCATION
$347,884
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Penthouse 5 zimmer in Aschkelon, Israel
Penthouse 5 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 5
Fläche 121 m²
Agamim Quarter - Magnificent 5-Zimmer-Penthouse mit großer Terrasse
$945,720
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Wohnung 4 zimmer in Aschkelon, Israel
Wohnung 4 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 4
Fläche 110 m²
??? Verkaufen in Ashkelon – Superb 4-Zimmer-Wohnung im Stadtteil Agamim!?????????? ?? 8. Eta…
$524,825
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Wohnung 5 zimmer in Aschkelon, Israel
Wohnung 5 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 5
Fläche 123 m²
Zu verkaufen – Geräumige 5 Zimmer in Agamim mit Seeblick Entdecken Sie diese schöne 5-Zimme…
$569,810
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Wohnung 4 zimmer in Aschkelon, Israel
Wohnung 4 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 4
Fläche 114 m²
Eine schöne 4 Zimmer mit Meerblick in einem schönen Gebäude
$609,390
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Wohnung 4 zimmer in Aschkelon, Israel
Wohnung 4 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 4
Fläche 93 m²
In der Nachbarschaft von Neot Ashkelon, 4 Zimmer gemietet 3800 NIS zu ergreifen
$472,860
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Wohnung 5 zimmer in Aschkelon, Israel
Wohnung 5 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 5
Fläche 123 m²
Zu verkaufen – Geräumige 5 Zimmer in Agamim mit Seeblick Entdecken Sie diese schöne 5-Zimme…
$632,700
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Wohnung 5 zimmer in Aschkelon, Israel
Wohnung 5 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 5
Fläche 135 m²
5-Zimmer-Wohnung mit Seeblick großer Park in der Nähe Neubau Soucah Terrasse
$563,812
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Wohnung 5 zimmer in Aschkelon, Israel
Wohnung 5 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 5
Fläche 110 m²
Schöne 5 Zimmer sofort verfügbar, in sehr gutem Zustand
$566,100
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Wohnung 3 zimmer in Aschkelon, Israel
Wohnung 3 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 3
Fläche 80 m²
AUSSCHUSS Blick auf das Meer Erste Linie zum Meer kleines Gebäude von 3 Etagen Ferienwohnung…
$554,815
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Wohnung 3 zimmer in Aschkelon, Israel
Wohnung 3 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 3
Fläche 90 m²
AUF DEM BEACH AUSSCHUSS BREATHTAKTION SMALL BUILING
$554,815
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Wohnung 4 zimmer in Aschkelon, Israel
Wohnung 4 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 4
Fläche 100 m²
4-Zimmer-Wohnung im Stadtzentrum
$516,150
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Wohnung 4 zimmer in Aschkelon, Israel
Wohnung 4 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 4
Fläche 108 m²
In Bat-Yam eine 4-Zimmer-Wohnung mit Meerblick, investiert, sehr guter Zustand
$616,050
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Wohnung 4 zimmer in Aschkelon, Israel
Wohnung 4 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 4
Fläche 100 m²
4-Zimmer-Wohnung in der Stadt mit ewigem Meerblick aller Zimmer. Keller, Parkplatz, mamad, 2…
$539,460
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Wohnung 4 zimmer in Aschkelon, Israel
Wohnung 4 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 4
Fläche 120 m²
Gutes Angebot zu interessanten Preisen in der Nähe des neuen Kanyon der Marina, in der Nähe …
$596,070
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Wohnung 4 zimmer in Aschkelon, Israel
Wohnung 4 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 4
Fläche 110 m²
4 Zimmer im neuen agamim Bezirk in der Nähe der Parks mit offenem Blick. städtisches Schwimm…
$503,832
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