BAZA KEDUNGU ist ein Komplex von 54 Wohnungen im Stil von Kalifornien Costa.

Das Hotel liegt an der ersten Küste eines der wichtigsten Surfergebiete von Bali - Kedungu.

I Quartal 2026 Lieferung des Objekts

25 Jahre Lishold mit einer Erweiterungsoption für weitere 30 Jahre

50% Erste Zahlung, der Rest nach der Lieferung des Objekts

Der Komplex wird von einer eigenen Verwaltungsgesellschaft Baza Management verwaltet (20% Kommission)

Was ist die Verantwortung des CC:

Fotositzung des Objekts und Platzierung auf Buchungen

Concierge-Service, Check-in und Check-out der Gäste

Reinigung, Reparatur und Wäscheservice

Organisation des Komplexes

Transfer und Begleitung der Gäste

Vermietung, Arbeit mit Reservierungen

Kedungu ist eine malerische Küste im Südwesten Balis bekannt für seine abgeschiedenen Strände.

Ein idealer Ort für Surfliebhaber und bietet Wellen für alle Niveaus der Vorbereitung, von Anfängern bis Profis.

Neben dem Surfen fasziniert Kedungu mit ruhiger Atmosphäre und natürlicher Schönheit. Hier können Sie gemütliche Spaziergänge entlang des Strandes, atemberaubende Sonnenuntergänge und Aussicht auf grüne Reisfelder genießen, wodurch ein Gefühl voller Einsamkeit und Harmonie mit der Natur geschaffen wird.

Das Gebiet entwickelt sich aktiv und wird attraktiver für Touristen und Investoren. In den letzten Jahren sind hier neue Restaurants erschienen.

Cafés und Infrastruktureinrichtungen machen Kedungu zu einem vielversprechenden Ziel für Freizeit und Investitionen.

Was in der Summe des Kaufs enthalten ist:

1 Auswahleinheit

2. Zugang zur gesamten Infrastruktur des Komplexes

3 Volle Möbel

4 Techniken

5 Rechtliche Registrierung

6 Vertrag mit Baza Management Unternehmen