Kedungu, Indonesien
von
$79,000
;
6
ID: 20942
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 30.01.26

Standort

  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Tabanan
  • Stadt
    Desa Belalang
  • Dorf
    Kedungu

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    3

Über den Komplex

BAZA KEDUNGU ist ein Komplex von 54 Wohnungen im Stil von Kalifornien Costa.
Das Hotel liegt an der ersten Küste eines der wichtigsten Surfergebiete von Bali - Kedungu.

  • I Quartal 2026 Lieferung des Objekts
  • 25 Jahre Lishold mit einer Erweiterungsoption für weitere 30 Jahre
  • 50% Erste Zahlung, der Rest nach der Lieferung des Objekts

Der Komplex wird von einer eigenen Verwaltungsgesellschaft Baza Management verwaltet (20% Kommission)

Was ist die Verantwortung des CC:

  • Fotositzung des Objekts und Platzierung auf Buchungen
  • Concierge-Service, Check-in und Check-out der Gäste
  • Reinigung, Reparatur und Wäscheservice
  • Organisation des Komplexes
  • Transfer und Begleitung der Gäste
  • Vermietung, Arbeit mit Reservierungen

Kedungu ist eine malerische Küste im Südwesten Balis bekannt für seine abgeschiedenen Strände.

Ein idealer Ort für Surfliebhaber und bietet Wellen für alle Niveaus der Vorbereitung, von Anfängern bis Profis.

Neben dem Surfen fasziniert Kedungu mit ruhiger Atmosphäre und natürlicher Schönheit. Hier können Sie gemütliche Spaziergänge entlang des Strandes, atemberaubende Sonnenuntergänge und Aussicht auf grüne Reisfelder genießen, wodurch ein Gefühl voller Einsamkeit und Harmonie mit der Natur geschaffen wird.

Das Gebiet entwickelt sich aktiv und wird attraktiver für Touristen und Investoren. In den letzten Jahren sind hier neue Restaurants erschienen.
Cafés und Infrastruktureinrichtungen machen Kedungu zu einem vielversprechenden Ziel für Freizeit und Investitionen.

Was in der Summe des Kaufs enthalten ist:

1 Auswahleinheit

2. Zugang zur gesamten Infrastruktur des Komplexes

3 Volle Möbel

4 Techniken

5 Rechtliche Registrierung

6 Vertrag mit Baza Management Unternehmen

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 26.5 – 37.6
Preis pro m², USD 2,633 – 2,981
Wohnungspreis, USD 79,000 – 99,000

Standort auf der Karte

Kedungu, Indonesien

