Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ungarn
  3. Transdanubien
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Grundstück in der Nähe des Sees

Häuser am See in Transdanubien, Ungarn

Westtransdanubien
19
Keszthelyi jaras
10
Heviz
5
Gyori jaras
3
1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Fonjod, Ungarn
Haus 4 zimmer
Fonjod, Ungarn
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Etagenzahl 2
In Fonyód, einer der schönsten Lagen am Südufer des Plattensees, in der Nähe des Hügels Sípo…
$420,134
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Transdanubien

villen

Immobilienangaben in Transdanubien, Ungarn

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen