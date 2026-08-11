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Gewerbeimmobilien in Szombathelyi jaras, Ungarn

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Gewerbefläche 879 m² in Balogunyom, Ungarn
Gewerbefläche 879 m²
Balogunyom, Ungarn
Fläche 879 m²
Moderne Produktionsanlage mit voller Infrastruktur und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Id…
$761,995
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