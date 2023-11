Budapest, Ungarn

von €319,000

Kapitulation vor: 2023

---- PANORAMISCHER PLOT FÜR DEN VERKAUF IN UNGARN ---- ---- PANORAMISCHER PUNKT ZU VERKAUFEN IN UNGARN / BUDAPEST / BUDA ---- Baugrundstück zum Verkauf in der schönsten Straße von Budapest, Buda / Ürömhegy. Ein wirklich seltenes, ideales Baugrundstück in einer der schönsten Straßen des neuen Ortes der Völker mit gutem Geschmack. Die Fläche beträgt 1.110 qm., Die Erbaubarkeit beträgt 30%. Ein fantastisches Panorama auf den Berg, zwitschernde Vögel, Sonnenschein und alles, was mit diesem Teil von Buda einhergeht, für diejenigen, die hier ihr zukünftiges Leben planen. Die für das Grundstück geplanten Grundrisse des Hauses sind bereits verfügbar, und wir können bei Bedarf einen Auftragnehmer zur Verfügung stellen. Der Kaufpreis der Immobilie unterliegt nicht der Mehrwertsteuer. Alle Nebenkosten auf der Straße. Der Transport ist sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln ideal, Wir können leicht und schnell ins Herz der Stadt gelangen. Die Lage des Grundstücks: Süd Erbaubarkeit: 30% Kanalisation: auf der Straße Wasser: auf der Straße Strom: auf der Straße Gas: auf der Straße Die Immobilie steht zu einem Verkauf von einer Privatperson, die frei von Klagen und Belastungen ist. Bitte zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren