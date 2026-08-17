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Wohnimmobilien in Komitat Győr-Moson-Sopron, Ungarn

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häuser
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4 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Farad, Ungarn
Villa 4 zimmer
Farad, Ungarn
Zimmer 4
Fläche 84 m²
Etagenzahl 2
In dem kleinen Dorf Farád, nur 3 Fahrminuten von Csorna und ca. 35 Minuten von Győr entfernt…
$225,670
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Villa 6 zimmer in Osli, Ungarn
Villa 6 zimmer
Osli, Ungarn
Zimmer 6
Fläche 225 m²
Beschreibung des Gegenstands Zum Verkauf steht ein ungarisches Unternehmen (Kft), das ein Pa…
$3,60M
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Villa 5 zimmer in Kisbajcs, Ungarn
Villa 5 zimmer
Kisbajcs, Ungarn
Zimmer 5
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
Das Familienhaus zum Verkauf befindet sich in 9062 Kisbajcs im nordöstlichen Teil der Grafsc…
$405,976
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Schloss in Schwarzwald, Ungarn
Schloss
Schwarzwald, Ungarn
Elegantes Schloss mit vielen Einsatzmöglichkeiten im Grenzdreieck Ungarns nahe der österreic…
$1,15M
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Immobilienangaben in Komitat Győr-Moson-Sopron, Ungarn

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