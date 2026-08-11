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Hotels in Mittelungarn, Ungarn

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Budapest
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9 immobilienobjekte total found
Hotel in Budapest, Ungarn
Hotel
Budapest, Ungarn
Im Zentrum von Budapest, am 1081 (8. Bezirk, Jozsefvaros), zum Verkauf ein funktionierendes …
$8,78M
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Hotel 450 m² in Budapest, Ungarn
Hotel 450 m²
Budapest, Ungarn
Fläche 450 m²
Modernes 4-Sterne-Hotel mit ausgezeichneter Lage und stabilem Betrieb. Das ideale Investitio…
$9,90M
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Hotel in Budapest, Ungarn
Hotel
Budapest, Ungarn
Zu verkaufen ist ein Boutique-Hotel mit 8 Wohnungen als Gewerbeimmobilien registriert, im He…
$1,47M
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TekceTekce
Hotel in Budapest, Ungarn
Hotel
Budapest, Ungarn
1071 Budapest hat ein komplett renoviertes Gebäude verkauft, das jetzt als Hostel fungiert. …
$4,44M
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Hotel 1 943 m² in Budapest, Ungarn
Hotel 1 943 m²
Budapest, Ungarn
Fläche 1 943 m²
Zu verkaufen ist ein voll funktionsfähiges Hotel mit einer Gesamtfläche von 1,943 m2 und 16 …
$10,06M
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Hotel 226 m² in Budapest, Ungarn
Hotel 226 m²
Budapest, Ungarn
Fläche 226 m²
Stockwerk 5
Zimmer mit Frühstück BUDAPEST, DISTRICT 1 1.250.000 EUR + Mehrwertsteuer EXCELLENT LOCATION …
$1,45M
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Hotel 270 m² in Budapest, Ungarn
Hotel 270 m²
Budapest, Ungarn
Fläche 270 m²
1.450.000 EUR + Mehrwertsteuer EXCELLENT LOCATION - BUDAPEST 7th DISTRICT - GRAND BOULEVARD …
$1,68M
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Hotel 1 200 m² in Budapest, Ungarn
Hotel 1 200 m²
Budapest, Ungarn
Fläche 1 200 m²
26-ROOM APARTMENT HAUS BUDAPEST DISTRICT 6 8.000.000 EUR EXCELLENT LOCATION - 1.200 SM - 26 …
$9,28M
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Hotel 1 120 m² in Budapest, Ungarn
Hotel 1 120 m²
Budapest, Ungarn
Fläche 1 120 m²
13 WOHNUNGEN 46 ROOE 90 GUES BUDAPEST PALACE QUARTER 5.200.000 EUR ENTWICKLUNG DES COMMERCIA…
$6,03M
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