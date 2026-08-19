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Hotels in Transdanubien, Ungarn

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Westtransdanubien
5
Keszthelyi jaras
3
Heviz
3
6 immobilienobjekte total found
Hotel 435 m² in Heviz, Ungarn
Hotel 435 m²
Heviz, Ungarn
Zimmer 10
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 435 m²
Etagenzahl 3
Immobilien für Leben und Arbeit.Mini-Hotel im Thermalbad Heviz!Eine Villa steht zum Verkauf,…
$494,193
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Hotel 225 m² in Osli, Ungarn
Hotel 225 m²
Osli, Ungarn
Zimmer 6
Fläche 225 m²
Dieser Erholungs- und Veranstaltungspark befindet sich in einer der malerischsten Ecken West…
$3,60M
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Hotel in Heviz, Ungarn
Hotel
Heviz, Ungarn
Etagenzahl 3
Zu verkaufen ist ein voll ausgestattetes Hotel in der Ortschaft Heviz, bekannt für seinen ei…
$3,01M
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Hotel 520 m² in Heviz, Ungarn
Hotel 520 m²
Heviz, Ungarn
Zimmer 11
Fläche 520 m²
Etagenzahl 4
Auf einer der beliebtesten Straßen des Resort-Stadt Heviz, nur 10 Gehminuten vom berühmten T…
$1,34M
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Hotel 2 437 m² in Monoszlo, Ungarn
Hotel 2 437 m²
Monoszlo, Ungarn
Fläche 2 437 m²
Dieses Weingut ist ein 10-Hektar-Weinhof, der überwiegend Rotwein produziert. Es ist ein Pre…
$6,38M
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Hotel 860 m² in Ödenburg, Ungarn
Hotel 860 m²
Ödenburg, Ungarn
Fläche 860 m²
Ein kleines Hotel steht zum Verkauf in 9027 Györ. Das 2001 erbaute Hotel verfügt über 13 Zim…
$1,28M
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TekceTekce

Eigenschaftstypen in Transdanubien

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