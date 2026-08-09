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Wohnungen in Mittelungarn, Ungarn

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Budapest
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68 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Budapest, Ungarn
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Wohnung 3 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 96 m²
Stockwerk 6/7
Penthouse-Erlebnis in der Nähe des Bakáts-Platzes – 76 m2 Wohnung + 40 m2 Panoramaterrasse +…
$672,314
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Wohnung 5 zimmer in Budapest, Ungarn
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Wohnung 5 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Stockwerk 2/3
Am ruhigen Ende der Murányi Street gelegen, nur einen kurzen Spaziergang von Városliget entf…
$293,514
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Wohnung 1 zimmer in Budapest, Ungarn
Wohnung 1 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 1
Fläche 35 m²
Zu verkaufen ist eine gepflegte Wohnung von ca. 35 m2, befindet sich im 7. Bezirk von Budape…
$196,483
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LDV InvestLDV Invest
Condo 3 zimmer in Budapest, Ungarn
Condo 3 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Stockwerk 7
BEAUTIFUL Panorama zu Budapests Brücken, Fluss und Schloss in einem Gebäude mit Sicherheit u…
$561,681
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Wohnung 3 zimmer in Mittelungarn, Ungarn
Wohnung 3 zimmer
Mittelungarn, Ungarn
Zimmer 3
Fläche 87 m²
Geräumige 3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf im Herzen von Erzebetvaros (1071 Budapest), direkt am…
$277,776
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Wohnung 3 zimmer in Budapest, Ungarn
Wohnung 3 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 3
Fläche 60 m²
Zu verkaufen ist eine stilvolle, komplett renovierte Wohnung im geschäftigen 7. Bezirk von B…
$260,338
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Wohnung 2 zimmer in Budapest, Ungarn
Wohnung 2 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 2
Fläche 56 m²
Zu verkaufen ist eine helle und gemütliche 2-Zimmer-Wohnung von 56 m2 mit einer Terrasse, be…
$307,930
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Wohnung 3 zimmer in Budapest, Ungarn
Wohnung 3 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 3
Fläche 77 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist eine geräumige Wohnung von ca. 77 m2, befindet sich im beliebten Viertel vo…
$262,335
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Wohnung 3 zimmer in Budapest, Ungarn
Wohnung 3 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Stockwerk 3/6
5 Bezirk, historisches Zentrum, nahe Fußgängerzone. Vaci und die Donau Embankment, in einem …
$1,10M
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Wohnung 2 zimmer in Budapest, Ungarn
Wohnung 2 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 3
Unique Rooftop Project in the Heart of Budapest – Jókai Street 10 New Apartments, Expecte…
$275,613
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Wohnung 2 zimmer in Budapest, Ungarn
Wohnung 2 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 1/4
Renovierte Wohnung in der Nähe des Zentrums von BudapestEine seltene Gelegenheit, eine helle…
$293,514
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Wohnung 3 zimmer in Budapest, Ungarn
Wohnung 3 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 3
Fläche 93 m²
In 1051 Budapest ist zum Verkauf eine neu renovierte, voll möblierte Wohnung von 93 m2 mit 2…
$869,231
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Wohnung in Budapest, Ungarn
Wohnung
Budapest, Ungarn
Eine Premium-Dachtop-Entwicklung befindet sich im Budapester Bezirk VI in der Jókai Street 1…
$318,968
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International real estate agency Habita
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Wohnung in Budapest, Ungarn
Wohnung
Budapest, Ungarn
$199,633
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International real estate agency Habita
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Penthouse 4 zimmer in Budapest, Ungarn
Penthouse 4 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 4
Fläche 114 m²
Etagenzahl 2
Im renommierten historischen Stadtteil Palotanegyed (1081 Budapest) wird ein exklusives Apar…
$692,450
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Studio 2 zimmer in Budapest, Ungarn
Studio 2 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 2
Fläche 44 m²
Zu verkaufen ist eine renovierte 2-Zimmer-Wohnung von ca. 44 m2, befindet sich im 8. Bezirk …
$206,947
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Wohnung in Budapest, Ungarn
Wohnung
Budapest, Ungarn
$216,954
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International real estate agency Habita
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Wohnung in Budapest, Ungarn
Wohnung
Budapest, Ungarn
$272,787
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International real estate agency Habita
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Wohnung 3 zimmer in Budapest, Ungarn
Wohnung 3 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 3
Fläche 140 m²
Geräumige und repräsentative Wohnung im klassischen bürgerlichen Stil wird auf einer der ang…
$963,078
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Wohnung in Budapest, Ungarn
Wohnung
Budapest, Ungarn
Komplett renovierte, Einzug Ready 52 m2 Brick Apartment in ausgezeichneter Lage in Budapest …
$255,240
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Wohnung in Budapest, Ungarn
Wohnung
Budapest, Ungarn
$190,298
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International real estate agency Habita
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Condo 4 zimmer in Budapest, Ungarn
Condo 4 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Stockwerk 2
Schönes Layout, perfekte Lage, zeitgenössische Stimmung. Wir bieten eine rundum Panorama-Woh…
$772,311
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Wohnung 3 zimmer in Budapest, Ungarn
Wohnung 3 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 5/5
7 Bezirk, historisches Zentrum, am Boulevardring von Erzebet, gegenüber dem Hotel Boskolo, i…
$375,258
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Wohnung 3 zimmer in Budapest, Ungarn
Wohnung 3 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 3
Fläche 83 m²
Im historischen Zentrum von Budapest wird eine exklusive Wohnung von 83 m2 zum Verkauf angeb…
$677,151
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Wohnung 3 zimmer in Budapest, Ungarn
Wohnung 3 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Stockwerk 2/6
Das historische Zentrum von Budapest liegt an der Grenze der 5. und 6. Bezirke. Nur wenige G…
$711,238
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Budapest, Ungarn
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Newly Built Premium Apartment with Private Garden and Parking – Budapest, District XVI., Mát…
$460,042
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Penthouse 5 zimmer in Budapest, Ungarn
Penthouse 5 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 400 m²
Stockwerk 9/9
Diese Penthouse-Wohnung befindet sich in perfekter Lage im 9. Stock der Residenzen, einem ze…
$3,11M
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Wohnung 2 zimmer in Budapest, Ungarn
Wohnung 2 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 2
Fläche 40 m²
Im Stadtteil Buda (1021 Budapest) befindet sich eine komplett renovierte und gemütliche Wohn…
$279,476
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Wohnung 2 zimmer in Budapest, Ungarn
Wohnung 2 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2
Fully Renovated, Move-in Ready 52 m² Brick Apartment in Excellent Location near Örs vezér te…
$252,645
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Penthouse 4 zimmer in Budapest, Ungarn
Penthouse 4 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 4
Fläche 109 m²
🏠 Beschreibung des Gegenstands In einer Wohnanlage im 10. Bezirk von Budapest (Kőbánya) werd…
$464,091
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Eigenschaftstypen in Mittelungarn

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2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Mittelungarn, Ungarn

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