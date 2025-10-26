Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnimmobilien in Bay Islands, Honduras

Roatan
221
Jose Santos Guardiola
55
Utila
19
Coxen Hole
16
299 immobilienobjekte total found
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Etagenzahl 1
Experience island living at its best with this 2-bedroom, 2-bath condo for sale in Kai Linda…
$349,000
Condo in Coxen Hole, Honduras
Condo
Coxen Hole, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 167 m²
Etagenzahl 2
Exceptional Value in Roatan1! This remodeled 3-bedroom, 3-bathroom villa offers an incredibl…
$279,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 819 m²
Etagenzahl 1
Luxury Oceanfront Condo 3306 at The Kimpton Grand Roatan Experience refined Caribbean liv…
$550,000
Haus 3 Schlafzimmer in Roatan, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Roatan, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 186 m²
Etagenzahl 2
Discover your tropical paradise in this exquisite two-level villa located in the serene Cora…
$425,000
Haus 2 Schlafzimmer in Punta Gorda, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
Punta Gorda, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Etagenzahl 1
LOCATION LOCATION LOCATION 2.92 acre property with expansive Ocean Views. Exceptional Value …
$600,000
Haus 4 Schlafzimmer in West Bay, Honduras
Haus 4 Schlafzimmer
West Bay, Honduras
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 44 508 m²
Etagenzahl 2
Discover Del Mar, a truly rare oceanfront retreat set on two lots totaling 0.66 acres in the…
$1,60M
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Etagenzahl 1
Watercolors Bldg D 1st Floor Beachfront Condo D1, West Bay. Im Gegensatz zu allem, was auf …
$825,000
Condo in Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo
Jose Santos Guardiola, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 187 m²
Etagenzahl 1
Absolut wunderschön, renovierte Wohnung in einer absolut, wunderschönen Umgebung in der Wach…
$375,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 186 m²
Etagenzahl 3
Ocean One - Villa 7 bietet einen luxuriösen 3-Zimmer-, 4-Badezimmer-Retreat in einer der beg…
$599,000
Haus 3 Schlafzimmer in Pollytilly Bight, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Pollytilly Bight, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 227 m²
Etagenzahl 2
Willkommen in diesem schönen Haus in Politilly Hill Estates. Dieses schlüsselfertige Haus si…
$389,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Etagenzahl 1
Besitzen Sie ein Stück West Bay Beach Paradies mit Condo 804 im Infinity Bay Resort! Dieses…
$315,000
Haus 4 Schlafzimmer in West End, Honduras
Haus 4 Schlafzimmer
West End, Honduras
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 279 m²
Etagenzahl 2
Roatans #1 Wohngemeinschaft und eine seltene Luxus-Strand-Option in West End wird jetzt zum …
$825,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 058 m²
Etagenzahl 1
Eigene ein Stück Paradies in Infinity Bay, West Bay - Roatan, Honduras. Dies ist Ihre selte…
$249,000
Condo in Roatan, Honduras
Condo
Roatan, Honduras
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 93 m²
Etagenzahl 1
ENJOY der 180 Grad PICTURESQUE VIEWS von Ihrem Schlafzimmer, private Pool & Wohnfläche der K…
$419,000
Haus 3 Schlafzimmer in West Bay, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
West Bay, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 197 m²
Etagenzahl 2
Dieses Inselgemach, liebevoll als "'Tree House" bekannt, befindet sich zwischen West End und…
$349,000
Haus 3 Schlafzimmer in Utila, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Utila, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
Etagenzahl 2
Dieses schöne Haus am Meer verfügt über 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer; dieses exklusive Anwes…
$575,000
Condo in West End, Honduras
Condo
West End, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Etagenzahl 1
Einführung in Roatan Gardens, eine spannende neue Wohnungsentwicklung in West End. Roatan Ga…
$175,000
Haus 3 Schlafzimmer in Flowers Bay, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Flowers Bay, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 272 m²
Etagenzahl 3
Willkommen bei Pirate's Cove Hideaway, einer dreistufigen, ruhigen und friedlichen Residenz …
$590,000
Haus 2 Schlafzimmer in Jose Santos Guardiola, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
Jose Santos Guardiola, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Etagenzahl 1
Modern Home in Diamond Hill Resort. Dieses moderne Wohnhaus liegt auf einer sanften Piste i…
$240,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
Etagenzahl 1
Verpassen Sie nicht Ihre Chance, die letzte verfügbare Einheit in dieser gesuchten Entwicklu…
$425,000
Condo in Roatan, Honduras
Condo
Roatan, Honduras
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Etagenzahl 1
Entdecken The Wave, ein premier condo im charmanten Blue Bahia Resort, jetzt für den Besitz …
$250,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Etagenzahl 1
Infinity Bay Beach Resort ist ein Top-Destination auf der Paradiesinsel Roatan, entlang der …
$369,000
Haus 3 Schlafzimmer in Punta Gorda, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Punta Gorda, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 2 315 m²
Etagenzahl 2
Entdecken Sie Ihr Traumhaus in den wunderschönen Ocean Hills Residences mit 3 Schlafzimmern …
$359,000
Haus 2 Schlafzimmer in Roatan, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
Roatan, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 274 m²
Etagenzahl 2
Willkommen in Koca Koral Villa, eine neue Residenz auf 0,13 Hektar üppigen Hügel in der sich…
$599,000
Haus 3 Schlafzimmer in Sandy Bay, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Etagenzahl 2
Es ist BEST! Dieser Stand allein 3 Schlafzimmer 2 volle Bad Haus bietet es ALL! SEA VIEWS & …
$429,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 1
STUNKTION GROUND FLOOR CONDO - DIRECT POOL ACCESS AT INFINITY BAY RESORT COMPLETELY RENOVAT…
$349,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 169 m²
Etagenzahl 1
Welcome to Meridian Condo 5B—an exceptional 3-bedroom, 3-bath beachfront residence in one of…
$699,000
Haus 3 Schlafzimmer in French Harbour, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
French Harbour, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 119 m²
Etagenzahl 2
Auf der Suche nach einem erschwinglichen Zuhause mit einem MILLION DOLLAR VIEW? Mahogany Hil…
$310,000
Haus 6 Schlafzimmer in Roatan, Honduras
Haus 6 Schlafzimmer
Roatan, Honduras
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 288 m²
Etagenzahl 2
Dieses geräumige und vielseitige, neue Bau Zwei-Level-Haus in der etablierten Wohnanlage von…
$475,000
Haus 5 Schlafzimmer in Up Cay, Honduras
Haus 5 Schlafzimmer
Up Cay, Honduras
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 258 m²
Etagenzahl 3
Dieses 3-stöckige Haus befindet sich in der schönen SW Reef Pointe Bereich ist zum Verkauf, …
$320,000
Eigenschaftstypen in Bay Islands

wohnungen
häuser

Immobilienangaben in Bay Islands, Honduras

Günstige
Luxuriös
