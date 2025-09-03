Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Honduras
  3. Jose Santos Guardiola
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Jose Santos Guardiola, Honduras

wohnungen
7
häuser
56
63 immobilienobjekte total found
Haus 5 Schlafzimmer in Jose Santos Guardiola, Honduras
Haus 5 Schlafzimmer
Jose Santos Guardiola, Honduras
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 404 m²
Etagenzahl 1
Die perfekte Krönung der natürlichen Schönheit, Ruhe und Abgeschiedenheit im Herzen der südö…
$459,000
Haus 2 Schlafzimmer in Six Huts, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
Six Huts, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Etagenzahl 2
oastal Charme in Milton Bight— Meerblick & Tropische Gärten Entfliehen Sie der ruhigen Schön…
$299,900
Haus 2 Schlafzimmer in Punta Gorda, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
Punta Gorda, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 238 m²
Etagenzahl 1
Präsentieren Sie ein außergewöhnliches brandneues Zuhause, in der exklusiven Aroha Anwesen, …
$645,000
AdriastarAdriastar
Haus 4 Schlafzimmer in Pollytilly Bight, Honduras
Haus 4 Schlafzimmer
Pollytilly Bight, Honduras
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 399 m²
Etagenzahl 2
Einweihung einer atemberaubenden Luxus-Villa auf dem malerischen tschechischen Dorf in Roata…
$949,000
Haus 1 Schlafzimmer in Jose Santos Guardiola, Honduras
Haus 1 Schlafzimmer
Jose Santos Guardiola, Honduras
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Etagenzahl 1
Entdecken Sie die Blue Crab Casita, ein charmantes 1-Schlafzimmer, ein 1-Badezimmer-Haus in …
$377,000
Haus 3 Schlafzimmer in Six Huts, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Six Huts, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 204 m²
Etagenzahl 1
Willkommen in Casa Angela, einem exquisiten Detailhaus mit herrlichem Blick auf die South Sh…
$549,000
Haus 5 Schlafzimmer in Jose Santos Guardiola, Honduras
Haus 5 Schlafzimmer
Jose Santos Guardiola, Honduras
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 551 m²
Etagenzahl 2
Entdecken Sie das Ultimate in Luxury Living im The Water's Edge Home in Papageien Steigen S…
$1,35M
Condo in Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo
Jose Santos Guardiola, Honduras
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Etagenzahl 2
Beachfront Condo 9-4 | Zweiter Stock | Papageien Plantage Entspannen – es ist Inselzeit! Wen…
$150,000
Haus 4 Schlafzimmer in Jose Santos Guardiola, Honduras
Haus 4 Schlafzimmer
Jose Santos Guardiola, Honduras
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 279 m²
Etagenzahl 2
Dieses geräumige 4-Schlafzimmer, 4-Badezimmer-Haus befindet sich ideal in der gated Gemeinde…
$599,000
Haus 5 Schlafzimmer in Pollytilly Bight, Honduras
Haus 5 Schlafzimmer
Pollytilly Bight, Honduras
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 465 m²
Etagenzahl 2
Eingebettet auf einem abgelegenen Abschnitt des weißen Sandstrandes, aber nur wenige Minuten…
$1,45M
Haus 2 Schlafzimmer in Pollytilly Bight, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
Pollytilly Bight, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Etagenzahl 2
Ein weiteres charmantes 2-Schlafzimmer-Home in Falcon Valley ist bereit zu verkaufen!!! Corn…
$199,000
Haus 5 Schlafzimmer in Jose Santos Guardiola, Honduras
Haus 5 Schlafzimmer
Jose Santos Guardiola, Honduras
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 325 m²
Etagenzahl 3
Willkommen in diesem modernen 5-Schlafzimmer, 4-Badezimmer-Haus, gebaut 2021, eingebettet in…
$699,000
Haus 2 Schlafzimmer in Jose Santos Guardiola, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
Jose Santos Guardiola, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Etagenzahl 1
Großer Bungalow zum Mieten in schönste Entwicklung auf Roatan. Dieser gut gebaute hölzerne B…
$270,000
Haus 2 Schlafzimmer in Calabash Bight, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
Calabash Bight, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Einzigartiges Anwesen am Meer in Port Royal. Dieses 6 Hektar große Paket hat 200' schöne fla…
$1,000,000
Haus 3 Schlafzimmer in Calabash Bight, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Calabash Bight, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 111 m²
Etagenzahl 2
Das Casitas at Calabash ist ein atemberaubendes 3,5- Hektar großes Anwesen in Calabash mit 1…
$799,000
Haus 1 Schlafzimmer in Jose Santos Guardiola, Honduras
Haus 1 Schlafzimmer
Jose Santos Guardiola, Honduras
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 91 m²
Etagenzahl 1
Charmante moderne Karibik Bungalow in Diamond Rock Resort Willkommen in Ihrem Traumurlaub! D…
$199,000
Haus 2 Schlafzimmer in Jose Santos Guardiola, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
Jose Santos Guardiola, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Etagenzahl 1
Modern Home in Diamond Hill Resort. Dieses moderne Wohnhaus liegt auf einer sanften Piste i…
$240,000
Haus 3 Schlafzimmer in Jose Santos Guardiola, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Jose Santos Guardiola, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 511 m²
Etagenzahl 3
RARE 100' BEACHFRONT OPPORTUNITY ON COVETED CAMP BAY BEACH! Wie im Buch A Designer's Life ge…
$1,75M
Haus 3 Schlafzimmer in Calabash Bight, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Calabash Bight, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 399 m²
Etagenzahl 2
Entdecken Sie die ruhige Schönheit des Lost Isles Estate, eingebettet in der ruhigen Calabas…
$699,000
Haus 6 Schlafzimmer in Pollytilly Bight, Honduras
Haus 6 Schlafzimmer
Pollytilly Bight, Honduras
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 204 m²
Etagenzahl 1
Tranquil 3-Unit Rental Complex! Eingebettet entlang der malerischen Hauptstraße von Politill…
$289,000
Condo in Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo
Jose Santos Guardiola, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 187 m²
Etagenzahl 1
Absolut wunderschön, renovierte Wohnung in einer absolut, wunderschönen Umgebung in der Wach…
$399,000
Condo in Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo
Jose Santos Guardiola, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 248 m²
Etagenzahl 1
Eigentum 2C ist geräumiger karibischer Luxus in der exklusiven gated Gemeinschaft der Marina…
$399,000
Haus 4 Schlafzimmer in Calabash Bight, Honduras
Haus 4 Schlafzimmer
Calabash Bight, Honduras
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 223 m²
Etagenzahl 2
Hutton House ist ein klassisches Inselhaus direkt am Meer auf Oak Ridge Cay. Dieses Boot-Zug…
$449,000
Haus 2 Schlafzimmer in Jose Santos Guardiola, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
Jose Santos Guardiola, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Etagenzahl 1
Charmante hölzerne Bungalow in Diamond Hill Resort, Diamond Rock. Entdecken Sie Ihr Paradies…
$270,000
Haus 1 Schlafzimmer in Jose Santos Guardiola, Honduras
Haus 1 Schlafzimmer
Jose Santos Guardiola, Honduras
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 203 m²
Etagenzahl 2
Dieses teilweise gebaute Zwei-Level-Haus sitzt auf 0,212 Hektar Land in der friedlichen Geme…
$115,000
Haus 2 Schlafzimmer in Pollytilly Bight, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
Pollytilly Bight, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 139 m²
Etagenzahl 1
Entfliehen Sie der Ruhe der Mariposa Nachbarschaft, wo dieses schöne 2-Schlafzimmer, 2-Badez…
$329,000
Haus 2 Schlafzimmer in Pollytilly Bight, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
Pollytilly Bight, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Etagenzahl 2
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Ruhe und modernem Komfort mit diesem wunderschön ren…
$395,000
Haus 3 Schlafzimmer in Pollytilly Bight, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Pollytilly Bight, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Etagenzahl 1
PRICE DROP!! Entdecken Sie dieses einzigartige Schmuckstück im Meer in Milton Bight, gebaut …
$349,000
Haus 5 Schlafzimmer in Pollytilly Bight, Honduras
Haus 5 Schlafzimmer
Pollytilly Bight, Honduras
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 279 m²
Etagenzahl 3
Eingebettet in der ruhigen Gemeinde Mariposa, bietet dieses durchdachte Betonhaus einen atem…
$420,000
Haus 2 Schlafzimmer in Pollytilly Bight, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
Pollytilly Bight, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 61 m²
Etagenzahl 2
Diese atemberaubende 3-Acre-Eigenschaft bietet eine seltene Kombination aus unverbautem Meer…
$450,000
