Häuser in Bay Islands, Honduras

Roatan
133
Jose Santos Guardiola
49
Utila
19
Coxen Hole
4
205 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Roatan, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Roatan, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 186 m²
Etagenzahl 2
Discover your tropical paradise in this exquisite two-level villa located in the serene Cora…
$425,000
Haus 2 Schlafzimmer in Punta Gorda, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
Punta Gorda, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Etagenzahl 1
LOCATION LOCATION LOCATION 2.92 acre property with expansive Ocean Views. Exceptional Value …
$600,000
Haus 4 Schlafzimmer in West Bay, Honduras
Haus 4 Schlafzimmer
West Bay, Honduras
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 44 508 m²
Etagenzahl 2
Discover Del Mar, a truly rare oceanfront retreat set on two lots totaling 0.66 acres in the…
$1,60M
Haus 3 Schlafzimmer in Pollytilly Bight, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Pollytilly Bight, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 227 m²
Etagenzahl 2
Willkommen in diesem schönen Haus in Politilly Hill Estates. Dieses schlüsselfertige Haus si…
$389,000
Haus 4 Schlafzimmer in West End, Honduras
Haus 4 Schlafzimmer
West End, Honduras
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 279 m²
Etagenzahl 2
Roatans #1 Wohngemeinschaft und eine seltene Luxus-Strand-Option in West End wird jetzt zum …
$825,000
Haus 3 Schlafzimmer in West Bay, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
West Bay, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 197 m²
Etagenzahl 2
Dieses Inselgemach, liebevoll als "'Tree House" bekannt, befindet sich zwischen West End und…
$349,000
Haus 3 Schlafzimmer in Utila, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Utila, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
Etagenzahl 2
Dieses schöne Haus am Meer verfügt über 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer; dieses exklusive Anwes…
$575,000
Haus 3 Schlafzimmer in Flowers Bay, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Flowers Bay, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 272 m²
Etagenzahl 3
Willkommen bei Pirate's Cove Hideaway, einer dreistufigen, ruhigen und friedlichen Residenz …
$590,000
Haus 2 Schlafzimmer in Jose Santos Guardiola, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
Jose Santos Guardiola, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Etagenzahl 1
Modern Home in Diamond Hill Resort. Dieses moderne Wohnhaus liegt auf einer sanften Piste i…
$240,000
Haus 3 Schlafzimmer in Punta Gorda, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Punta Gorda, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 2 315 m²
Etagenzahl 2
Entdecken Sie Ihr Traumhaus in den wunderschönen Ocean Hills Residences mit 3 Schlafzimmern …
$359,000
Haus 2 Schlafzimmer in Roatan, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
Roatan, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 274 m²
Etagenzahl 2
Willkommen in Koca Koral Villa, eine neue Residenz auf 0,13 Hektar üppigen Hügel in der sich…
$599,000
Haus 3 Schlafzimmer in Sandy Bay, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Etagenzahl 2
Es ist BEST! Dieser Stand allein 3 Schlafzimmer 2 volle Bad Haus bietet es ALL! SEA VIEWS & …
$429,000
Haus 3 Schlafzimmer in French Harbour, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
French Harbour, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 119 m²
Etagenzahl 2
Auf der Suche nach einem erschwinglichen Zuhause mit einem MILLION DOLLAR VIEW? Mahogany Hil…
$310,000
Haus 6 Schlafzimmer in Roatan, Honduras
Haus 6 Schlafzimmer
Roatan, Honduras
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 288 m²
Etagenzahl 2
Dieses geräumige und vielseitige, neue Bau Zwei-Level-Haus in der etablierten Wohnanlage von…
$475,000
Haus 5 Schlafzimmer in Up Cay, Honduras
Haus 5 Schlafzimmer
Up Cay, Honduras
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 258 m²
Etagenzahl 3
Dieses 3-stöckige Haus befindet sich in der schönen SW Reef Pointe Bereich ist zum Verkauf, …
$320,000
Haus 2 Schlafzimmer in Jose Santos Guardiola, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
Jose Santos Guardiola, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 186 m²
Etagenzahl 2
Diese wunderschön gepflegte Villa im mediterranen Stil bietet die perfekte Mischung aus Komf…
$480,000
Haus 5 Schlafzimmer in Thatch Point, Honduras
Haus 5 Schlafzimmer
Thatch Point, Honduras
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 230 m²
Etagenzahl 2
Schöne Villa am Strand, einfachen Zugang zu vielen Annehmlichkeiten wie Einkaufszentrum, Flu…
$549,000
Haus 5 Schlafzimmer in Jose Santos Guardiola, Honduras
Haus 5 Schlafzimmer
Jose Santos Guardiola, Honduras
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 721 m²
Etagenzahl 2
Diese unverwechselbare, privat beheimatete Residenz am Strand befindet sich an Marina Point …
$1,45M
Haus 3 Schlafzimmer in Crawfish Rock, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Crawfish Rock, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Etagenzahl 1
Entdecken Sie Banana Leaf Dream, ein wunderschön gestaltetes 3-Bett, 2-Bad Bali-Stil Haus im…
$449,000
Haus 1 Schlafzimmer in Jose Santos Guardiola, Honduras
Haus 1 Schlafzimmer
Jose Santos Guardiola, Honduras
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Etagenzahl 2
Einführung eines fesselnden Bungalows auf zwei Ebenen im ruhigen tschechischen Dorf Roatan m…
$185,000
Haus 2 Schlafzimmer in West Bay, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 174 m²
Etagenzahl 3
Newest Development in West Bay - Dübü Villas (Upgraded Rooftop Option) Welcome to Dübü Vi…
$499,000
Haus 5 Schlafzimmer in Jose Santos Guardiola, Honduras
Haus 5 Schlafzimmer
Jose Santos Guardiola, Honduras
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 551 m²
Etagenzahl 2
Entdecken Sie das Ultimate in Luxury Living im The Water's Edge Home in Papageien Steigen S…
$1,35M
Haus 3 Schlafzimmer in Calabash Bight, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Calabash Bight, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 399 m²
Etagenzahl 2
Entdecken Sie die ruhige Schönheit des Lost Isles Estate, eingebettet in der ruhigen Calabas…
$699,000
Haus 1 Schlafzimmer in Up Cay, Honduras
Haus 1 Schlafzimmer
Up Cay, Honduras
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Etagenzahl 1
Entfliehen Sie dem außergewöhnlichen mit Salmedina, einem seltenen privaten Insel-Retreat nu…
$2,00M
Haus 3 Schlafzimmer in Roatan, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Roatan, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 372 m²
Etagenzahl 2
Oceanview Oasis mit einzigartigem Design und Marina Access in Coral View. Entdecken Sie die…
$600,000
Haus 4 Schlafzimmer in Roatan, Honduras
Haus 4 Schlafzimmer
Roatan, Honduras
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 623 m²
Etagenzahl 2
Willkommen zu Hause in White Hills in Coral Views. Dieses Haus bietet die beste Aussicht auf…
$1,45M
Haus 3 Schlafzimmer in West End, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
West End, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 244 m²
Etagenzahl 2
Diese brandneue moderne 3 BR, 2.5 BA Haus mit Meerblick ist gut für den zeitgenössischen Car…
$489,000
Haus 3 Schlafzimmer in Utila, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Utila, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Etagenzahl 2
Dieses atemberaubende Haus wurde mit viel Liebe gebaut, seine inspirierten Kauf Häuser im Sc…
$299,000
Haus 9 Schlafzimmer in West Bay, Honduras
Haus 9 Schlafzimmer
West Bay, Honduras
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 412 m²
Etagenzahl 1
REDUCED von $1.450M bis $995K Das Caribbean Treasure Castle, früher The Mansion in Caribe T…
$995,000
Haus 2 Schlafzimmer in Jose Santos Guardiola, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
Jose Santos Guardiola, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Etagenzahl 1
Großer Bungalow zum Mieten in schönste Entwicklung auf Roatan. Dieser gut gebaute hölzerne B…
$270,000
