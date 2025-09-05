Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Honduras
  3. Coxen Hole
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Coxen Hole, Honduras

wohnungen
11
häuser
5
16 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Coxen Hole, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Coxen Hole, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 177 m²
Etagenzahl 2
Willkommen in Ihrem Traumhaus im Paradies! Das Hotel liegt in der wünschenswerten Coconut Ga…
$269,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Haus 3 Schlafzimmer in Coxen Hole, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Coxen Hole, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Etagenzahl 2
Dieses wunderschön renovierte, neu eingerichtete Stand-alone-Haus in der hochbegehrten Sunda…
$289,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Condo in Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Etagenzahl 1
Entdecken Sie die perfekte Balance zwischen Komfort, Luxus und Nachhaltigkeit in diesem exkl…
$330,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Condo in Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 186 m²
Etagenzahl 2
Einführung eines atemberaubenden brandneuen Kondominiums im wünschenswerten Ludy's Village, …
$449,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Haus 6 Schlafzimmer in Coxen Hole, Honduras
Haus 6 Schlafzimmer
Coxen Hole, Honduras
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 385 m²
Etagenzahl 2
Verschönern Sie den Inbegriff des Karibik-Luxus mit diesem exquisiten Zwei-Ebenen-Haus, eing…
$799,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Reihenhaus in Coxen Hole, Honduras
Reihenhaus
Coxen Hole, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Etagenzahl 2
Genießen Sie Komfort, Raum und Meerblick in diesem 3-Zimmer, 2-Badezimmer Villa in einer sic…
$269,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Condo in Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Etagenzahl 1
Das exklusive 2-Schlafzimmer, 2-Badezimmer-Kondominium bietet einen modernen und luxuriösen …
$350,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Condo in Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Etagenzahl 1
Das Condo A1 im Ludy's Village bietet schlüsselfertigen Komfort im Herzen von Sandy Bay. Die…
$199,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Reihenhaus in Coxen Hole, Honduras
Reihenhaus
Coxen Hole, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
Etagenzahl 2
Roatan 1 ist eine tolle Gemeinschaft! Mit Pool und Grün, schön für Spaziergänge und angenehm…
$265,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Condo in Coxen Hole, Honduras
Condo
Coxen Hole, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Etagenzahl 2
Zwei geschmackvoll dekorierte unabhängige Einheiten. Die Eckorientierung garantiert Privatsp…
$250,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Condo in Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 139 m²
Etagenzahl 1
Einführung eines atemberaubenden brandneuen Kondominiums im wünschenswerten Ludy's Village, …
$375,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Condo in Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Etagenzahl 1
Im Herzen von Ludy's Village, Sandy Bay, bietet Bella Caribbean moderne Insel in einer blühe…
$184,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Condo in Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Etagenzahl 1
Entdecken Sie die perfekte Balance zwischen Komfort, Luxus und Nachhaltigkeit in diesem exkl…
$380,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Condo in Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Etagenzahl 1
Entdecken Sie die perfekte Balance zwischen Komfort, Luxus und Nachhaltigkeit in diesem exkl…
$350,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Condo in Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 68 m²
Etagenzahl 1
Das Condo B1 im Ludy's Village bietet schlüsselfertig eingerichtete, 2-Zimmer, 2-Badezimmer …
$180,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Condo in Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Etagenzahl 1
Das exklusive 2-Schlafzimmer, 2-Badezimmer-Kondominium bietet einen modernen und luxuriösen …
$380,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Realting.com
Gehen