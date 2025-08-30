Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Honduras
  3. Roatan
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Roatan, Honduras

Coxen Hole
18
228 immobilienobjekte total found
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
Wasserfarben Phase 2: Village Eigentumswohnung C2 2. Stock East Building. Das Watercolors B…
$520,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Etagenzahl 1
Wasserfarben Phase 2: Village Eigentumswohnung A1 2. Stock East Building. Das Watercolors B…
$495,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
Wasserfarben Phase 2: Village Condominium #B1 1. Stock East Building. Das Watercolors Beach…
$485,000
AdriastarAdriastar
Haus 3 Schlafzimmer in West Bay, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
West Bay, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 214 m²
Etagenzahl 2
Willkommen in Casa Coral Dreams! Ein wunderschön gestaltetes Einziehen bereit, Einkommen, da…
$850,000
Haus 5 Schlafzimmer in Crawfish Rock, Honduras
Haus 5 Schlafzimmer
Crawfish Rock, Honduras
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 511 m²
Etagenzahl 2
Willkommen in Casa de Palmas, einem wunderschön gestalteten Haus in der ruhigen, gated Commu…
$699,000
Haus 5 Schlafzimmer in Sandy Bay, Honduras
Haus 5 Schlafzimmer
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 242 m²
Etagenzahl 2
Willkommen in Ihrem Traum Karibik-Retreat – eine ideale Gelegenheit für jeden, der einen ruh…
$595,000
Condo in Coxen Hole, Honduras
Condo
Coxen Hole, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 5 246 m²
Etagenzahl 1
Erschwingliche und funktionale 2-Bett-, 1-Bad-Wohnung in Roatan One, Coxen Hole – ideal für …
$133,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Etagenzahl 1
Wasserfarben Phase 2: Village Eigentumswohnung B2 2. Stock East Building. Das Watercolors B…
$520,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Etagenzahl 1
Wasserfarben Phase 2: Village Eigentumswohnungen D1 1. Stock East Building Das Watercolors …
$495,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Etagenzahl 1
Watercolors Resort - Phase 2: Village Eigentumswohnung A2 2. Stock East Building. Das Water…
$530,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
Wasserfarben Phase 2: Village Eigentumswohnung D2 2. Stock East Building. Das Watercolors B…
$530,000
Haus 2 Schlafzimmer in Roatan, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
Roatan, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 186 m²
Etagenzahl 1
Entdecken Sie dieses schön gestaltete 2-Schlafzimmer, 2,5-Badezimmer-Haus mit 2.000 qm auf e…
$575,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
Wasserfarben Phase 2: Village Eigentumswohnung C1 1. Stock East Building. Das Watercolors B…
$485,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 186 m²
Etagenzahl 3
Ocean One - Villa 7 bietet einen luxuriösen 3-Zimmer-, 4-Badezimmer-Retreat in einer der beg…
$599,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Etagenzahl 2
Das Leben im Paradies ist erschwinglicher als Sie denken! Sehen Sie sich dieses Zwei-Schlafz…
$425,000
Haus 3 Schlafzimmer in Roatan, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Roatan, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 201 m²
Etagenzahl 1
Entsperren Sie das Potenzial dieses unvollendeten 3-Zimmer-Beton-Haus, mit Blick auf einen P…
$425,000
Haus 3 Schlafzimmer in West Bay, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
West Bay, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 217 m²
Etagenzahl 3
Erleben Sie das Beste von Insel leben in diesem exquisiten 3-Schlafzimmer, 2-Badezimmer in d…
$465,000
Haus 4 Schlafzimmer in Thatch Point, Honduras
Haus 4 Schlafzimmer
Thatch Point, Honduras
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 219 m²
Etagenzahl 2
Haupthaus in der Nähe von Macaw Market ist jetzt verfügbar! Mit hoher Sichtbarkeit, einfache…
$349,000
Condo in Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 275 m²
Etagenzahl 1
Entdecken Sie Ihr Traumhaus in diesem wunderschön geräumigen 3-Schlafzimmer, 3,5-Badezimmer-…
$699,000
Haus 2 Schlafzimmer in Roatan, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
Roatan, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Etagenzahl 1
Entdecken Sie die ultimative Insel mit dieser atemberaubenden Villa in Coral Views Village. …
$575,000
Haus 3 Schlafzimmer in West End, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
West End, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 156 m²
Etagenzahl 2
Erleben Sie die perfekte Mischung aus zeitgenössischem Design und Insel Ruhe in diesem brand…
$479,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Etagenzahl 1
Watercolors Bldg D 3rd Floor Beachfront Condo D9, West Bay. Egal, ob Sie nach einer Flucht …
$795,000
Haus 6 Schlafzimmer in Coxen Hole, Honduras
Haus 6 Schlafzimmer
Coxen Hole, Honduras
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 385 m²
Etagenzahl 2
Verschönern Sie den Inbegriff des Karibik-Luxus mit diesem exquisiten Zwei-Ebenen-Haus, eing…
$799,000
Haus 3 Schlafzimmer in Flowers Bay, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Flowers Bay, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 167 m²
Etagenzahl 2
Einführen von Someday Came. Ein wunderschönes, am Meer gelegenes Traumhaus befindet sich auf…
$599,000
Haus 5 Schlafzimmer in Sandy Bay, Honduras
Haus 5 Schlafzimmer
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 279 m²
Etagenzahl 2
Charming Island Home mit Einkommen Potential - Prime Location Near West End! Nur wenige Min…
$420,000
Haus 2 Schlafzimmer in West End, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
West End, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Etagenzahl 2
Moderne Standalone Cabana im Herzen von West End. Dieses voll möblierte 2-BR, 2-BA-Cabana li…
$243,000
Haus 3 Schlafzimmer in Sandy Bay, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Etagenzahl 2
Diese 3 Schlafzimmer 2 Badezimmer zu Hause befindet sich in der Gemeinde Sandy Bay ist das b…
$210,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 166 m²
Etagenzahl 1
Um die gesamte dritte Etage des neuen Gebäudes in Caribe Tesoro zu erreichen, ein brandneues…
$600,000
Haus 3 Schlafzimmer in Roatan, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Roatan, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 241 m²
Etagenzahl 1
Dieses außergewöhnliche Anwesen liefert konsequent hervorragende Renditen auf Investitionen,…
$1,22M
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 6 667 m²
Etagenzahl 1
Das Acqua di Mare liegt im Herzen einer tropischen Umgebung und ist eine kleine, exklusive E…
$219,000
Eigenschaftstypen in Roatan

wohnungen
häuser

Immobilienangaben in Roatan, Honduras

Günstige
Luxuriös
