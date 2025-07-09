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Wohnkomplex Studia 325 m

Batumi, Georgien
von
$56,388
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10
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ID: 39651
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Stadt
    Batumi
  • Adresse
    Zghvispiris Street, 4 Almare

Über den Komplex

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LCD Business Class Premier \ Prime

Business Class Wohnkomplex.

Club Typ Haus für Business und IT Klasse. 21. Stock

Standort.

300m vom Meer

250m vom Park

700m von TC

Berg- und Stadtansichten

Komplex gebaut

Verkauf von Wohnungen in einem weißen Rahmen.

Club-Typ Haus für Business und IT-Klasse, mit Infrastruktur, Coworking-Bereich für die Arbeit, ein Ort zum Entspannen, ohne das Haus zu verlassen.

In der Nähe des Hauses eine Vielzahl von Infrastruktur für ein komfortables Leben:

  • Das größte Einkaufszentrum der Stadt - Metro City,
  • In 5 Minuten – das Meer und der Central Boulevard
  • 10 Minuten - Flughafen und Haus der Gerechtigkeit.

Infrastruktur:

  • Geräumiges Coworking mit Arbeitsplätzen und einem Erholungsgebiet, in dem Sie Geschäfte machen oder mit Kollegen kommunizieren, Meetings abhalten und privat ein Geschäft planen können
  • Das Fitnessstudio.
  • Tiefgarage für Autos und Elektroroller
  • Der Spielplatz im Hof
  • Abstellraum (für Fahrrad/Rollstuhl/Snowboard)
  • Empfang.
  • Sicherheit und Videoüberwachung 24/7
  • Hochgeschwindigkeits-Internet
  • Concierge Service
  • OC

1 Gebäude, 1 Eingang

21. Stock

300 Wohnungen

1. Stock - Gewerbeflächen

Deckenhöhe 2,9 m

Es ist möglich, mehrere Wohnungen zu kombinieren.

1830m2 Gesamtfläche des Geländes.

Das Haus wird vergast und die Punkte werden auf den Balkon gebracht.

Für jede Wohnung werden Strom-, Kaltwasser- und Gaszähler installiert.

Der Bau des Gebäudes ist monolithisch-Rahmen.

2 Aufzüge im Gebäude.

Preis in weißem Rahmen.

Plus $ 1.000 in Gasversorgung und Meter-Installation. Der Preis steht im Vertrag.

Instandhaltung:

Um einen komfortablen Aufenthalt und Qualität Service in unserem LCD bietet Zahlung für die Wartung. Der Betrag beträgt nur $ 1,5 pro qm (beachten Sie, dass er sich 5 Jahre nach Beginn der Belegung des Hauses nicht ändert). Dieser Preis beinhaltet eine Vielzahl von Dienstleistungen, nämlich:

  • Das Fitnessstudio
  • Speicherzellen
  • Empfang.
  • Reinigung von öffentlichen Plätzen;
  • Reinigung der Fassade;
  • Beleuchtung öffentlicher Plätze;
  • Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung im Komplex
  • Sicherheit und Videoüberwachung 24/7
  • Der Spielplatz im Hof,
  • Coworking-Zone
  • Wartung und Reinigung von Aufzügen und Erstattung von Wartungskosten;
  • Gewährleistung des ordnungsgemäßen Funktionierens des Brandschutzsystems;
  • Pflege des Außengebietes des Komplexes (Hof, Pflanzen in der Umgebung, Spielplatz);
  • Austausch von Türgriffen, Beschlägen und Beleuchtungslampen in öffentlichen Bereichen;

Diese Dienste können kostenlos genutzt werden (im Service enthalten):

• Empfang,

24-Stunden-Sicherheit,

• Die Turnhalle,

• Lagerraum,

• Der Spielplatz im Hof,

• Coworking-Bereich mit Arbeitsplätzen und einem Erholungsbereich, in dem Sie Meetings abhalten, mit Kollegen kommunizieren und ein Geschäft in Privatsphäre planen können;

Wartung von 1,5 Dollar/m2

PV 20-30%

Ratenzahlung

Zahlungsplan mit dem Manager überprüfen

Mögliche Zahlung in Kryptowährung

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    Haus übergeben
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    21

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Batumi, Georgien
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