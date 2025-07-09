Wohnkomplex Studia 325 m

LCD Business Class Premier \ Prime

Business Class Wohnkomplex.

Club Typ Haus für Business und IT Klasse. 21. Stock

Standort.

300m vom Meer

250m vom Park

700m von TC

Berg- und Stadtansichten

Komplex gebaut

Verkauf von Wohnungen in einem weißen Rahmen.

Club-Typ Haus für Business und IT-Klasse, mit Infrastruktur, Coworking-Bereich für die Arbeit, ein Ort zum Entspannen, ohne das Haus zu verlassen.

In der Nähe des Hauses eine Vielzahl von Infrastruktur für ein komfortables Leben:

Das größte Einkaufszentrum der Stadt - Metro City,

In 5 Minuten – das Meer und der Central Boulevard

10 Minuten - Flughafen und Haus der Gerechtigkeit.

Infrastruktur:

Geräumiges Coworking mit Arbeitsplätzen und einem Erholungsgebiet, in dem Sie Geschäfte machen oder mit Kollegen kommunizieren, Meetings abhalten und privat ein Geschäft planen können

Das Fitnessstudio.

Tiefgarage für Autos und Elektroroller

Der Spielplatz im Hof

Abstellraum (für Fahrrad/Rollstuhl/Snowboard)

Empfang.

Sicherheit und Videoüberwachung 24/7

Hochgeschwindigkeits-Internet

Concierge Service

OC

1 Gebäude, 1 Eingang

21. Stock

300 Wohnungen

1. Stock - Gewerbeflächen

Deckenhöhe 2,9 m

Es ist möglich, mehrere Wohnungen zu kombinieren.

1830m2 Gesamtfläche des Geländes.

Das Haus wird vergast und die Punkte werden auf den Balkon gebracht.

Für jede Wohnung werden Strom-, Kaltwasser- und Gaszähler installiert.

Der Bau des Gebäudes ist monolithisch-Rahmen.

2 Aufzüge im Gebäude.

Preis in weißem Rahmen.

Plus $ 1.000 in Gasversorgung und Meter-Installation. Der Preis steht im Vertrag.

Instandhaltung:

Um einen komfortablen Aufenthalt und Qualität Service in unserem LCD bietet Zahlung für die Wartung. Der Betrag beträgt nur $ 1,5 pro qm (beachten Sie, dass er sich 5 Jahre nach Beginn der Belegung des Hauses nicht ändert). Dieser Preis beinhaltet eine Vielzahl von Dienstleistungen, nämlich:

Das Fitnessstudio

Speicherzellen

Empfang.

Reinigung von öffentlichen Plätzen;

Reinigung der Fassade;

Beleuchtung öffentlicher Plätze;

Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung im Komplex

Sicherheit und Videoüberwachung 24/7

Der Spielplatz im Hof,

Coworking-Zone

Wartung und Reinigung von Aufzügen und Erstattung von Wartungskosten;

Gewährleistung des ordnungsgemäßen Funktionierens des Brandschutzsystems;

Pflege des Außengebietes des Komplexes (Hof, Pflanzen in der Umgebung, Spielplatz);

Austausch von Türgriffen, Beschlägen und Beleuchtungslampen in öffentlichen Bereichen;

Diese Dienste können kostenlos genutzt werden (im Service enthalten):

• Empfang,

24-Stunden-Sicherheit,

• Die Turnhalle,

• Lagerraum,

• Der Spielplatz im Hof,

• Coworking-Bereich mit Arbeitsplätzen und einem Erholungsbereich, in dem Sie Meetings abhalten, mit Kollegen kommunizieren und ein Geschäft in Privatsphäre planen können;

Wartung von 1,5 Dollar/m2

PV 20-30%

Ratenzahlung

Zahlungsplan mit dem Manager überprüfen

Mögliche Zahlung in Kryptowährung