Wohnkomplex Studia 325 m

LCD Business Class Premier \ Prime
Business Class Wohnkomplex.
Club Typ Haus für Business und IT Klasse. 21. Stock
Standort.
300m vom Meer
250m vom Park
700m von TC
Berg- und Stadtansichten
Komplex gebaut
Verkauf von Wohnungen in einem weißen Rahmen.
Club-Typ Haus für Business und IT-Klasse, mit Infrastruktur, Coworking-Bereich für die Arbeit, ein Ort zum Entspannen, ohne das Haus zu verlassen.
In der Nähe des Hauses eine Vielzahl von Infrastruktur für ein komfortables Leben:
Infrastruktur:
1 Gebäude, 1 Eingang
21. Stock
300 Wohnungen
1. Stock - Gewerbeflächen
Deckenhöhe 2,9 m
Es ist möglich, mehrere Wohnungen zu kombinieren.
1830m2 Gesamtfläche des Geländes.
Das Haus wird vergast und die Punkte werden auf den Balkon gebracht.
Für jede Wohnung werden Strom-, Kaltwasser- und Gaszähler installiert.
Der Bau des Gebäudes ist monolithisch-Rahmen.
2 Aufzüge im Gebäude.
Preis in weißem Rahmen.
Plus $ 1.000 in Gasversorgung und Meter-Installation. Der Preis steht im Vertrag.
Instandhaltung:
Um einen komfortablen Aufenthalt und Qualität Service in unserem LCD bietet Zahlung für die Wartung. Der Betrag beträgt nur $ 1,5 pro qm (beachten Sie, dass er sich 5 Jahre nach Beginn der Belegung des Hauses nicht ändert). Dieser Preis beinhaltet eine Vielzahl von Dienstleistungen, nämlich:
Diese Dienste können kostenlos genutzt werden (im Service enthalten):
• Empfang,
24-Stunden-Sicherheit,
• Die Turnhalle,
• Lagerraum,
• Der Spielplatz im Hof,
• Coworking-Bereich mit Arbeitsplätzen und einem Erholungsbereich, in dem Sie Meetings abhalten, mit Kollegen kommunizieren und ein Geschäft in Privatsphäre planen können;
Wartung von 1,5 Dollar/m2
PV 20-30%
Ratenzahlung
Zahlungsplan mit dem Manager überprüfen
Mögliche Zahlung in Kryptowährung