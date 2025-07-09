Wohnung in einem Neubau Avlabari Breeze by GATD

Avlabari Breeze Residences von GATD
Elite Boutique Residences in Old Tiflis 23 Exklusive Ausstattungen in einem Boutique Wohnprojekt im historischen Zentrum von Old Tiflis.
Das Projekt kombiniert raffinierte Architektur, ein privates und dünnflüssiges Lebensumfeld und einen ausgewogenen urbanen Lebensstil.
Schlüsselmerkmale:
• Ausgezeichnete Lage in Old Tiflis
• Boutique, Wohnhaus mit geringer Dichte
• Gedankenvoll gestaltetes Architekturkonzept
• Hochwertige Konstruktion und Innenveredelung
• Ruhige und komfortable Wohnumgebung mit authentischem Old Tbilisi Charakter Eine geeignete Wahl für diejenigen, die eine hochwertige Wohnumgebung, Privatsphäre und stabile langfristige Wert im historischen Zentrum von Tbilisi suchen.