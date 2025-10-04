Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Slowenien
  3. Langfristige Vermietung
  4. Büro

Langfristige Miete von Büros in Slowenien

Laibach
5
Upravna Enota Ljubljana
5
5 immobilienobjekte total found
A business premise with a spacious terrace in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
A business premise with a spacious terrace
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 398 m²
Etagenzahl 3
For rent is unfurnished business premise in a modern, business building in Ljubljana-Vič.   …
$4,497
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
MILARO d.o.o.
Sprachen
English
A unique business premise with a panoramic glass in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
A unique business premise with a panoramic glass
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 267 m²
Etagenzahl 2
For rent is unfurnished business premise in a modern, business building in Ljubljana-Vič.   …
$4,365
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
MILARO d.o.o.
Sprachen
English
An office in a modern building in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
An office in a modern building
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 255 m²
Etagenzahl 2
Zu vermieten ist ein Büro (unmöbliert) in einem modernen Geschäftsgebäude in Ljubljana-Vič. …
$3,770
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
MILARO d.o.o.
Sprachen
English
A modern furnished office in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
A modern furnished office
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 285 m²
ONE-TIME OPPORTUNITY, REDUCED PREIS UNTIL 30.4.2025.In einer sehr guten Lage, in der Nähe de…
$4,824
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
MILARO d.o.o.
Sprachen
English
Business premise - BTC shopping area in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Business premise - BTC shopping area
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 183 m²
This wonderfully business premise of 183,45 m2 is located in an excellent location in the BT…
$2,996
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
MILARO d.o.o.
Sprachen
English
Realting.com
Gehen