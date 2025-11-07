Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ägypten
  3. Rotes Meer
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Grundstück in der Nähe des Sees

Häuser am See in Rotes Meer, Ägypten

Hurghada
3
1 immobilienobjekt total found
Haus 2 zimmer in Gamsha, Ägypten
Haus 2 zimmer
Gamsha, Ägypten
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Etagenzahl 2
Kamaran El Gouna is a lively, family-oriented neighborhood thoughtfully designed around biop…
$320,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Rotes Meer

villen

Immobilienangaben in Rotes Meer, Ägypten

mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen