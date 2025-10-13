Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ägypten
  3. Rotes Meer
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Schwimmbad

Häuser mit Swimmingpool in Rotes Meer, Ägypten

Hurghada
4
4 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Hurghada, Ägypten
Villa 5 zimmer
Hurghada, Ägypten
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 167 m²
Stockwerk 3/1
Experience refined coastal living with this stunning 3-bedroom villa located in the vibrant …
$245,691
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa 5 zimmer in Rotes Meer, Ägypten
Villa 5 zimmer
Rotes Meer, Ägypten
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 185 m²
Stockwerk 2/2
Twin Villa with Pent-House (265m plot+ 185m BUA + 66m ROOF) delivered fully finished spec's …
$273,987
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Haus 2 zimmer in Gamsha, Ägypten
Haus 2 zimmer
Gamsha, Ägypten
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 1/5
Furnished 1 bedroom apartment for sale in Imperial Residence. 1 st floor with sea view BUA: …
$54,619
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Tut TravelTut Travel
Villa 5 zimmer in Rotes Meer, Ägypten
Villa 5 zimmer
Rotes Meer, Ägypten
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Stockwerk 3/2
3 Schlafzimmer Villa zum Verkauf in Mirage Bay Hotel Villa befindet sich in einer kleinen Vi…
$220,563
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Rotes Meer

villen

Immobilienangaben in Rotes Meer, Ägypten

mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen