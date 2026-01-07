Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ägypten
  3. Al Ahia'
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Al Ahia', Ägypten

3 immobilienobjekte total found
Haus 2 zimmer in Al Ahia', Ägypten
Haus 2 zimmer
Al Ahia', Ägypten
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 1/5
Erleben Sie die großartige Gelegenheit, in eine Wohnung in der Nähe des Strandes und des Mee…
$27,241
Villa 9 zimmer in Al Ahia', Ägypten
Villa 9 zimmer
Al Ahia', Ägypten
Zimmer 9
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 340 m²
Stockwerk 2
Selena Bay bietet prächtige Apartments und Villen mit Blick auf das magische Blau des Roten …
$407,498
Villa 9 zimmer in Al Ahia', Ägypten
Villa 9 zimmer
Al Ahia', Ägypten
Zimmer 9
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
Stockwerk 3
Selena Bay offers magnificent apartments and villas facing the magic blue of the Red Sea. Ut…
$317,296
