Haus mit Garten kaufen in Rotes Meer, Ägypten

Hurghada
3
Gamsha
4
1 immobilienobjekt total found
Chalet 3 zimmer in Rotes Meer, Ägypten
Chalet 3 zimmer
Rotes Meer, Ägypten
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Etagenzahl 1
Leben Sie die Erfahrung bei IL Bayou – Wo Luxus trifft Meer SerenitySteigen Sie in IL Bayou …
$289,854
MwSt.
