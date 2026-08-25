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Villen in Rotes Meer, Ägypten

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Villa in Hurghada, Ägypten
Villa
Hurghada, Ägypten
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$731 460
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Villa in Hurghada, Ägypten
Villa
Hurghada, Ägypten
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
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$955 072
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Villa 9 zimmer in Al Ahia', Ägypten
Villa 9 zimmer
Al Ahia', Ägypten
Zimmer 9
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
Stockwerk 3
Selena Bay offers magnificent apartments and villas facing the magic blue of the Red Sea. Ut…
$317 296
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DD CO DEDD CO DE
Villa 9 zimmer in Al Ahia', Ägypten
Villa 9 zimmer
Al Ahia', Ägypten
Zimmer 9
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 340 m²
Stockwerk 2
Selena Bay bietet prächtige Apartments und Villen mit Blick auf das magische Blau des Roten …
$407 498
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Immobilienangaben in Rotes Meer, Ägypten

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