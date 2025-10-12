Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ägypten
  3. Rotes Meer
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Meerblick

Häuser am Meer in Rotes Meer, Ägypten

Hurghada
4
3 immobilienobjekte total found
Haus 2 zimmer in Gamsha, Ägypten
Haus 2 zimmer
Gamsha, Ägypten
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 1/5
Furnished 1 bedroom apartment for sale in Imperial Residence. 1 st floor with sea view BUA: …
$54,614
Villa 9 zimmer in Al Ahia', Ägypten
Villa 9 zimmer
Al Ahia', Ägypten
Zimmer 9
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 340 m²
Stockwerk 2
Selena Bay bietet prächtige Apartments und Villen mit Blick auf das magische Blau des Roten …
$407,498
Villa 9 zimmer in Al Ahia', Ägypten
Villa 9 zimmer
Al Ahia', Ägypten
Zimmer 9
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
Stockwerk 3
Selena Bay offers magnificent apartments and villas facing the magic blue of the Red Sea. Ut…
$317,296
