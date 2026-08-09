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Villen in Puerto Plata, Dominikanische Republik

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22 immobilienobjekte total found
Villa in Sosua, Dominikanische Republik
Villa
Sosua, Dominikanische Republik
$470,000
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Villa in Cabarete, Dominikanische Republik
Villa
Cabarete, Dominikanische Republik
Erleben Sie das ultimative Luxusleben in Cabarete, Puerto Plata, Dominikanische Republik. Di…
$10,90M
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Villa in Sosua, Dominikanische Republik
Villa
Sosua, Dominikanische Republik
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Resale Villa for Sale – 2 Bedrooms, Fully Furnished Fully furnished resale villa located wit…
$259,000
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TekceTekce
Villa in Sosua, Dominikanische Republik
Villa
Sosua, Dominikanische Republik
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 375 m²
Resale Villa for Sale – 4 Bedrooms, Fully Furnished Fully furnished resale villa located wit…
$990,000
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Villa in Sosua, Dominikanische Republik
Villa
Sosua, Dominikanische Republik
Dieses charmante Familienhaus und Mietobjekt verfügt über ein gut gestaltetes Layout mit ger…
$450,000
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Villa in Sosua, Dominikanische Republik
Villa
Sosua, Dominikanische Republik
Erleben Sie das ultimative Luxusleben in Sosúa, Puerto Plata, Dominikanische Republik. Diese…
$5,50M
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Villa in Sosua, Dominikanische Republik
Villa
Sosua, Dominikanische Republik
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Residencial Hispaniola is a premier gated villa community located in the heart of Sosúa, Dom…
$235,000
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Villa in Sosua, Dominikanische Republik
Villa
Sosua, Dominikanische Republik
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 052 m²
This exceptional villa for sale is located within the exclusive and prestigious Sosua Ocean …
$5,50M
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Villa in Sosua, Dominikanische Republik
Villa
Sosua, Dominikanische Republik
$278,000
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Villa in Sosua, Dominikanische Republik
Villa
Sosua, Dominikanische Republik
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Villa in Sosua, Dominikanische Republik
Villa
Sosua, Dominikanische Republik
Unglaubliche Villa auf sehr großem Grundstück, mit Meerblick, gated Gemeinde in Sosua, walik…
$599,000
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Villa in Altamira, Dominikanische Republik
Villa
Altamira, Dominikanische Republik
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Luxury villa in Cupey , Puerto Plata furnished It is a country house built in wood behind t…
$45,00M
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Sosua, Dominikanische Republik
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Villa in Sosua, Dominikanische Republik
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Sosua, Dominikanische Republik
$899,000
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Villa in Sosua, Dominikanische Republik
Villa
Sosua, Dominikanische Republik
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Customizable Villas Overview:  Discover a variety of tropical villas designed for style and…
$199,700
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Villa in Sosua, Dominikanische Republik
Villa
Sosua, Dominikanische Republik
Luxus Villen am Meer mit exquisiten Dekorationen sind zum Verkauf erhältlich. Die herrliche …
$950,000
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Villa in Sosua, Dominikanische Republik
Villa
Sosua, Dominikanische Republik
Eine einzigartige Chance zu besitzen Waterfront Immobilien in der Dominikanischen Republik U…
$5,90M
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Villa in Sosua, Dominikanische Republik
Villa
Sosua, Dominikanische Republik
Auf der Suche nach einer geräumigen und komplett gebauten Colibri Model Villa? Diese gemütli…
$317,000
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Villa 4 zimmer in Cabarete, Dominikanische Republik
Villa 4 zimmer
Cabarete, Dominikanische Republik
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 258 m²
Etagenzahl 2
$290,000
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Villa 2 zimmer in Cabarete, Dominikanische Republik
Villa 2 zimmer
Cabarete, Dominikanische Republik
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 1
$245,000
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Villa 2 zimmer in Cabarete, Dominikanische Republik
Villa 2 zimmer
Cabarete, Dominikanische Republik
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Etagenzahl 1
Villa 144.65 m2 of construction Price $235,000 Plot 350 m2 2 bedrooms 2 1/2 baths Laundry Ar…
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Villa 4 zimmer in Cabarete, Dominikanische Republik
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Cabarete, Dominikanische Republik
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
$280,000
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Immobilienangaben in Puerto Plata, Dominikanische Republik

mit Garage
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mit Schwimmbad
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