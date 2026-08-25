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Villen in Higuey, Dominikanische Republik

;
Punta Cana
45
58 immobilienobjekte total found
Villa in Higuey, Dominikanische Republik
Villa
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 185 m²
Projektübersicht:Private Villa Projekt in Punta Cana mit 3 und 4-Zimmer-Einheiten mit 3,5 Ba…
$364 510
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Villa in Higuey, Dominikanische Republik
Villa
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 840 m²
Ausstattung: 5 Schlafzimmer5 Badezimmer1/2 halbes BadezimmerTerrasseEingangKalte KücheHeiße …
$1 000 000
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Villa in Higuey, Dominikanische Republik
Villa
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
This project is a new concept of real estate development of villas in Vista Cana, consisting…
$270 000
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa in Higuey, Dominikanische Republik
Villa
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 655 m²
Villa caoba is designed for those who value both sophistication and functionality in a prime…
$1,38M
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Villa in Higuey, Dominikanische Republik
Villa
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Enjoy living in an exclusive and privileged environment, where nature appears as the protago…
$1,50M
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Villa in Bavaro, Dominikanische Republik
Villa
Bavaro, Dominikanische Republik
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 279 m²
Minutes away from Macao Beach you will find this uniqueproject in its style, composed of 25 …
$430 000
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Villa in Uvero Alto, Dominikanische Republik
Villa
Uvero Alto, Dominikanische Republik
Wenden Sie sich an Ihren Habita-Vertreter, um weitere Informationen zu dieser Einrichtung zu…
$7,50M
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Villa in Higuey, Dominikanische Republik
Villa
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Fläche 127 m²
Urban complex located 15 minutes from Punta Cana International Airport in the Dominican Repu…
$210 000
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Villa in Higuey, Dominikanische Republik
Villa
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 815 m²
Meet the spectacular collection of luxury villas with spectacular spaces to enjoy and inves…
$3,10M
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Villa in Higuey, Dominikanische Republik
Villa
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 521 m²
Luxury Living in Punta Cana Village West We are pleased to introduce this amazing villa, wit…
$1,15M
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Villa in Higuey, Dominikanische Republik
Villa
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
SALES DETAILS – PINO 16, PUNTA CANA VILLAGE This stunning property showcases the most innova…
$1,05M
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Villa in Higuey, Dominikanische Republik
Villa
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 590 m²
Luxusvilla zum Verkauf – Mara 25, Punta CanaMara 25 ist eine moderne Luxusvilla in Punta Can…
$1,25M
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Villa in Higuey, Dominikanische Republik
Villa
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 460 m²
Modern Luxury Villa – Punta Cana West Village This stunning contemporary villa offers a uni…
Preis auf Anfrage
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Villa in Higuey, Dominikanische Republik
Villa
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Die Immobilieninvestition in Punta Cana ist eine der attraktivsten Möglichkeiten in der Kari…
$50 000
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Villa in Higuey, Dominikanische Republik
Villa
Higuey, Dominikanische Republik
Unglaubliche dreistöckige Villa, in der besten Gegend der ganzen Dominikanischen Republik, w…
$2,90M
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Villa in Higuey, Dominikanische Republik
Villa
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 550 m²
Luxury 4 bedroom villa in Punta Cana Village Cozy house located in one of the most exclusive…
$1,10M
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Villa in Higuey, Dominikanische Republik
Villa
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 485 m²
Property for Sale –Punta Cana Village Exclusive villa located in Punta Cana Village, on a co…
$950 000
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Villa in Higuey, Dominikanische Republik
Villa
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 772 m²
Erleben Sie modernen Luxus in der Villa Alena, einer außergewöhnlichen Residenz in der renom…
$1,60M
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Villa in Higuey, Dominikanische Republik
Villa
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 711 m²
Discover Isla Verde 25, a stunning contemporary villa currently in pre-construction within t…
$1,29M
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Villa in Higuey, Dominikanische Republik
Villa
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 620 m²
PUNTA CANA VILLAGE This stunning property showcases the most innovative features on the mar…
$1,35M
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Villa in Higuey, Dominikanische Republik
Villa
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 580 m²
– MARA PUNTA CANA VILLAGE This stunning property features the most innovative elements on th…
$1,25M
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Villa in Higuey, Dominikanische Republik
Villa
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 626 m²
Exclusive Luxury Villa in Punta Cana Village     Discover the harmony between sophistication…
$1,25M
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Villa in Higuey, Dominikanische Republik
Villa
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 415 m²
This elegant villa is located in Punta Cana Village West, a prestigious gated community know…
$915 000
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Villa in Higuey, Dominikanische Republik
Villa
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
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$950 000
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Villa in Higuey, Dominikanische Republik
Villa
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 579 m²
Pre-Construction Villa for Sale – Punta Cana Village This exclusive pre-construction villa i…
$1,20M
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Villa in Higuey, Dominikanische Republik
Villa
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 836 m²
Beautiful 5-bedroom villa in Cap Cana   Majestic residence developed under a modern style an…
$1,55M
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Villa in Higuey, Dominikanische Republik
Villa
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 579 m²
839,69 Losgröße867,79 Hausgröße5 Schlafzimmer5 Badezimmer1/2 Badezimmer für GästeBaumkronenF…
$1,20M
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Villa in Higuey, Dominikanische Republik
Villa
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 418 m²
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Villa in Higuey, Dominikanische Republik
Villa
Higuey, Dominikanische Republik
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
It allows all residents to have access to a unique lifestyle in Downtown Punta Cana with ame…
$224 250
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Villa in Friusa, Dominikanische Republik
Villa
Friusa, Dominikanische Republik
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Ausstattung:Villen mit zwei und drei SchlafzimmernSpielplatzIn der Nähe von Schulen24/7 Sich…
$155 000
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Immobilienangaben in Higuey, Dominikanische Republik

mit Garage
mit Garten
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