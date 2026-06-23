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Villen in der Nähe des Golfclubs in Samana, Dominikanische Republik

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Las Terrenas
33
1 immobilienobjekt total found
Villa 6 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Villa 6 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 127 m²
Etagenzahl 1
⛳ Brand-New Luxury Golf Villa mit beheiztem Infinity Pool - Playa Bonita, Las TerrenasPreis:…
$1,60M
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Immobilienangaben in Samana, Dominikanische Republik

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
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Luxuriös
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