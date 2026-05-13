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Villen mit Garage in Samana, Dominikanische Republik

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Las Terrenas
31
1 immobilienobjekt total found
Villa in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Villa
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
🌊 Unique Indonesian-Inspired Sea-View Estate with Multiple Villas & Pool – Cosón, Las Terren…
$650,000
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Immobilienangaben in Samana, Dominikanische Republik

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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