Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Dominikanische Republik
  3. Samana
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Samana, Dominikanische Republik

;
Las Terrenas
106
109 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Premium Premium
Villa 5 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 037 m²
🌴 Stunning Caribbean Villa Nur 150m vom Strand entfernt - Cosón, Las TerrenasPreis: 950.000 …
$950,000
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Premium Premium
Villa 4 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
⛳ Villa mit beheiztem Pool – Playa Ballenas, Las TerrenasPreis: USD 750.000Monatliche HOA Ge…
$750,000
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Premium Premium
Villa 4 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 955 m²
⛳ Luxus-Golffrontvilla mit beheiztem Pool & Solarautonomie - Playa Ballenas, Las TerrenasPre…
$860,000
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Villa 4 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
TOP TOP
Villa 4 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 588 m²
Etagenzahl 2
🌊 Neubauvilla mit Panoramablick auf das Meer - Hoyo Cacao, Las Terrenas Entdecken Sie die…
$650,000
Eine Anfrage stellen
Villa in Las Terrenas, Dominikanische Republik
TOP TOP
Villa
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
🌊 Unique Indonesian-Inspired Sea-View Estate with Multiple Villas & Pool – Cosón, Las Terren…
$650,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
TOP TOP
Wohnung 4 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
🌴 Elegant Top Floor Apartment with Sea View - Playa Popy, Las TerrenasLocated in one of the …
$265,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Haus 4 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
🌴 Charmante Villa mit Expansionspotenzial – Las Terrenas Village CentrePreis: 300.000 USDEnt…
$300,000
Eine Anfrage stellen
Villa in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Villa
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Fläche 225 m²
Welcome to our exclusive villas in Las Terrenas with breathtaking ocean views. These luxurio…
$530,000
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Villa 5 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
🌊 Moderne Luxusvilla mit Meerblick mit Infinity Pool – VIP Residence, Las TerrenasPreis: USD…
$1,80M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Wohnung 3 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 3
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 204 m²
🌊 Luxury Garden Apartment in Exclusive Residence – Playa Ballenas, Las TerrenasPreis: USD 19…
$195,000
Eine Anfrage stellen
Villa in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Villa
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Erleben Sie das ultimative Luxusleben in dieser atemberaubenden 6 Schlafzimmer, 6.5 Badezimm…
$9,80M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Haus 6 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Haus 6 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
🌊 Zwei Villen mit Meerblick mit Pool – Cosón, Las TerrenasPreis: USD 475.000Entdecken Sie ei…
$475,000
Eine Anfrage stellen
Haus 6 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Haus 6 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 2 553 m²
🌊 Ultra-Luxury Contemporary Ocean-View Villa – Privatunterkunft in Portillo, Las TerrenasPre…
$3,29M
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Villa 3 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
🌴 Charmante Villa in der Nähe mit Pool & Unabhängig Mietzimmer – Las TerrenasPreis: USD 150.…
$150,000
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Villa 3 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
🌴 Fully Renovated Villa – Only 100m from Playa Bonita Beach – Las Terrenas Price: USD 245…
$245,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Wohnung
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Eine Kombination aus Luxus und Ökologie, Diese Strandentwicklung stellt die Schätze der loka…
$1,30M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Haus 4 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Haus 4 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 530 m²
🌴 Moderne Villa mit privatem Pool & Bungalow – Playa Ballenas, Las TerrenasPreis: USD 595.00…
$595,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Haus 4 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
🌴 Villa In der Nähe des Strandes – 150m von Playa Ballenas – Las TerrenasPreis: USD 330.000A…
$330,000
Eine Anfrage stellen
Villa in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Villa
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Erleben Sie das ultimative Luxusleben in dieser atemberaubenden 5-Zimmer-Villa in Las Terren…
$3,30M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa 6 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Villa 6 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 360 m²
🌴 Brand-New Luxury Villa with 10x4m Pool – Playa Bonita, Las Terrenas Price: USD 450,000 …
$450,000
Eine Anfrage stellen
Haus 10 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Haus 10 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 800 m²
🌊 Außergewöhnliche Luxusvilla mit 180° Panoramablick auf den Meer - Playa Ballenas, Las Terr…
$1,50M
Eine Anfrage stellen
Haus 6 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Haus 6 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
🌴 5-Schlafzimmer Villa mit Saltwater Pool – 300m vom Strand – Playa Popy, Las TerrenasPreis:…
$660,000
Eine Anfrage stellen
Villa in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Villa
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Under Construction | Estillero Beach, Las Terrenas, Dominican Republic AMARSE is an exclusi…
$339,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Wohnung
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Eine Kombination aus Luxus und Ökologie, Diese Strandentwicklung stellt die Schätze der loka…
$950,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Wohnung 3 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Wohnung 3 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 3
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 204 m²
🌊 Luxus-Garten-Wohnung in exklusiver Residenz - Playa Ballenas, Las TerrenasEntdecken Sie di…
$195,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Wohnung 4 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
🌊 3-Schlafzimmer-Apartment – Nur 80m vom Strand entfernt – Playa Popy, Las TerrenasPreis: 26…
$260,000
Eine Anfrage stellen
Villa in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Villa
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Erleben Sie das ultimative Luxusleben in Las Terrenas, Dominikanische Republik. Diese atembe…
$6,90M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa 3 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Villa 3 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Etagenzahl 1
🌴 Ihr tropisches Refugium in Playa BonitaNur wenige Gehminuten von Playa Bonita entfernt, ei…
$245,000
Eine Anfrage stellen
Haus 7 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Haus 7 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 390 m²
🌴 Domaine Tropical d'Exception 80 m von Playa Cosón – Villa Principal & 4 Independent Bungal…
$1,35M
Eine Anfrage stellen
Villa in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Villa
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 270 m²
🌴 Brand-New Luxury Villa – Nur 200m vom Playa Ballenas Beach – Las TerrenasPreis: 700.000 US…
$700,000
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Samana

wohnungen
häuser

Immobilienangaben in Samana, Dominikanische Republik

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen